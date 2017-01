Leicht ist es nicht, doch der Straßenname im Nordosten gibt einen Hinweis auf die Funktion des Gebäudes. Wenn Sie wissen, wo das Foto der Folge 88 unseres Rätsels "Erkennen Sie Mannheim?" zu verorten ist, schreiben Sie eine E-Mail an erkennen@mamo.de und nennen Sie Name, Anschrift, Telefonnummer und das Stichwort "Erkennen Sie Mannheim? Rätselfolge 88" und - wenn Sie wollen - erzählen Sie uns Ihre Geschichte dazu. Oder schicken Sie die Antwort per Post an den "MM", Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den Einsendern verlosen wir drei Bücher unseres Kooperationspartners Stadtarchiv, Institut für Stadtgeschichte. Einsendeschluss ist der kommende Samstag. Die Gewinner werden am kommenden Dienstag veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.