Erkrankung beginnt Jahre vor den ersten Anzeichen

Der Essener Neurologe Richard Dodel ist Experte für Alzheimer-Demenz. © dpa

Demenz gehört bei dem großen Neurologenkongress, der heute im Mannheimer Rosengarten beginnt, zu den Schwerpunktthemen. Während des viertägigen Mammutprogramms mit dem Leitthema "Mensch im Blick - Gehirn im Fokus" soll diskutiert werden, wie Alzheimer, die häufigste Demenzform, künftig früher erkannt werden kann und damit auch eine raschere Behandlung möglich wird.

"Es dauert etwa zwei Jahre, bis die Art der Demenz diagnostiziert wird", erklärt der Essener Neurologe Richard Dodel, Experte für Alzheimer-Demenz, im Vorfeld des 89. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Patienten würden zu selten neuropsychologisch getestet, weil dazu im normalen Praxisalltag meist keine Zeit bleibt. Außerdem, so bemängelt Dodel, unterbleibe häufig eine Überweisung zum Facharzt. Wichtig seien neue Therapieansätze für ein Stadium, in dem die Krankheit noch am Anfang stehe oder noch gar nicht aufgetreten sei.

Nachruhe sehr wichtig

Damit liegt der Neurologe auf der Linie des aus Mannheim stammenden und in München wirkenden Alzheimer-Forschers und Leibniz-Preisträgers Christian Haass. Er betonte unlängst in einem Interview unserer Zeitung, dass die Erkrankung meist zehn, ja 20 Jahre vor den ersten Anzeichen von Gedächtnisschwund beginnt - aber Betroffene erst kommen, wenn sich im Hirn schon vieles manifestiert hat. Haass: "Die enormen Vorlaufzeiten waren uns lange nicht bewusst."

Bei dem Kongress, zu dem um die 6000 Teilnehmer erwartet werden, sollen auch mögliche Zusammenhänge zwischen Schlummer und Hirnfunktionen beleuchtet werden. Der neurologische Schlafexperte Geert Mayer (Schwalmstadt) unterstreicht den Stellenwert von Nachtruhe - weil im Schlaf das Gehirn von Abbauprodukten gereinigt werde. Mayer warnt: "Wer dauerhaft zu wenig schläft, baut Eiweißabbauprodukte des Gehirns nicht richtig ab, und es kommt zu einer Anreicherung dieser Ablagerungen, die zu Parkinson, Demenz und anderen neurodegenerativen Erkrankungen führen kann." Inzwischen gehen die meisten Wissenschaftler davon aus, dass bei solchen Prozessen, salopp ausgedrückt, im Hirn die zelluläre Müllabfuhr versagt.

580 Vorträge, 62 Symposien

Bei den insgesamt 580 Vorträgen und 82 Symposien geht auch um andere Themen: Schließlich befasst sich die Neurologie mit der Diagnose und Therapie organischer Abweichungen, die Gehirn, Rückenmark, periphere Nerven und auch Muskeln betreffen. Bei den rund 200 Krankheitsbildern gelten (neben Demenzen) als besonders häufig wie herausfordernd der Schlaganfall, Multiple Sklerose, Epilepsien, Bewegungsstörungen wie Parkinson, Hirntumore sowie Kopfschmerzen und Migräne.

Über neue Entwicklungen dieser Fachbereiche - ob experimenteller Art oder in der klinischen Praxis - soll bis einschließlich Samstag informiert werden. (mit dpa)