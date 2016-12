Neuer Ärger über Zettel in Briefkästen

Mehr und mehr Mannheimer finden rechtspopulistische Pamphlete in ihren Briefkästen. Nachdem Teile der Neckarstadt-Ost und Feudenheims betroffen waren (wir berichteten), erreichte uns nun ein Wurfzettel, der auf der Blumenau und in Sandhofen eingeworfen wurde. Darauf steht ein kruder Text des Schriftstellers Akif Pirincci. Der schrieb früher sehr erfolgreiche Katzen-Kriminalromane, wettert mittlerweile aber vor allem gegen den Islam und eine angebliche Überfremdung.

In Pirinccis Zitat, das im Norden verteilt wurde - in Feudenheim war es ein anderes gewesen - wird die deutsche Frau als "Exportschlager" bezeichnet: Weil sie "vorurteilsfrei und geradezu manisch in der Welt herumreist und sich in sexuelle Exkurse egal welcher Hautfarbe stürzt, Pygmäen und Eskimos inbegriffen". Diese gedankliche Ruine versucht der Autor mit der Behauptung abzustützen, es gebe hierzulande kaum mehr eine Frau unter 40 Jahren, die nicht irgendwann "mit einem Ausländer geschlafen" habe.

Ein Leser von der Blumenau, der anonym bleiben möchte, ist über diesen Text empört. "So eine Unverschämtheit - ich habe drei Enkelinnen, die zwischen 30 und 36 sind." Irritiert hat ihn auch, dass auf der anderen Seite des Zettels in seinem Briefkasten die Logos von SPD, Grünen und Linken abgebildet sind - garniert mit der Behauptung, Antifaschismus sei der neue Faschismus.

Behörden können nicht helfen

Unser Leser will das Pamphlet einer befreundeten Staatsanwältin geben, doch die wird ihm vermutlich kaum helfen können. Solange sich derartige Texte im Rahmen der Meinungsfreiheit bewegten und nicht etwa volksverhetzende Aussagen enthielten, seien sie nicht strafbar, sagt Andreas Grossmann von der Staatsanwaltschaft Mannheim. Auch die Polizei weiß hier nicht weiter: "Wir können da gar nichts machen", so Sprecherin Anneliese Baas. Man empfehle verärgerten Bürger allerdings, "Keine Wurfsendungen" auf ihre Briefkästen zu kleben. sma