Erneut viele Poser in der Innenstadt

Am Montagabend sind der POlizei bei Kontrollen erneut viele Poser aufgefallen.

Mannheim. Weil es im Laufe des zurückliegenden Wochenendes im Oktober erstmals wieder mehr Bürgermails mit Posermeldungen gegeben hat, ist es am Montag erstmals wieder zu Kontrollen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sind bei den Kontrollen sowohl Fahrzeuge mit Mannheimer Kennzeichen, als auch auswärtige Fahrzeuge aufgefallen. Zu den vergehen zählen mehrfaches unnötiges Gasgeben und zu laute Soundanlagen. Des Weiteren wurden zwei weitere Fahrzeuge wegen nicht zugelassener Sportauspuffrohre beziehungsweise Schalldämpfer und dem Kraftwagenhof der Polizei sichergestellt. Besonders aufgefallen war ein 27-jähriger Jaguar-Fahrer, dem bereits in der Vergangenheit wegen "Poserverhaltens" ein Zwangsgeld von 1000 Euro auferlegt wurde. Er hatte erneut durch unnötiges Gasgeben, mehrfaches starkes Beschleunigens und abruptes Bremsen sowie schnelle Spurwechsel auf sich aufmerksam gemacht. Nun überprüft die Führerscheinstelle, ob der Mann seinen Führerschein weiter behalten darf.

In der Nacht kam es darüber hinaus zu einem kurzen Autorennen zwischen zwei 30 und 24 Jahre alten jungen Männern auf dem Friedrichsring. Dabei wurde ein vor einem Restaurant ausparkender Autofahrer gefährdet. "Das Poser-Phänomen ist zwar eingedämmt, aber nicht beseitigt", so ein Polizeisprecher. Auch in Zukunft wird die Polizei Sondereinsätze zur Bekämpfung der Poser-Szene durchführen. (pol/leh)