Erpressung per Mausklick – Opfer zahlen

Heimcomputer, Handys und Tablets, aber auch EDV-Systeme von Verwaltungen und Firmen - alles und jeder ist weltweit vernetzt. Doch durch die Maschen dieses Datennetzes bewegen sich längst Kriminelle, etwa, um mit Anhängen in E-Mails Schadsoftware in die Systeme ihrer Opfer zu schmuggeln. Dort angekommen, verschlüsseln diese sogenannten Trojaner alle Programme des infizierten Rechners, der Zweck: Erpressung (wir berichteten). Auch das Karl-Weiß-Altersheim in der Innenstadt ist unlängst Opfer eines solchen Angriffs geworden.

Programme und Dateien gesperrt

Trojaner, benannt nach dem Trojanischen Pferd aus der griechischen Sagenwelt, sind getarnte, eingeschmuggelte Computerprogramme, die im Hintergrund ohne Wissen des Anwenders eine andere Funktion erfüllen und etwa ganze Rechner sperren. Auch in Mannheim schlagen die Hacker mithilfe dieser Programme immer öfter zu, bis September hat die Polizei 55 Fälle registriert. Gegen die Zahlung von "Lösegeld" in der Internet-Währung "Bitcoins" oder auf Bank-Konten in Übersee versprechen die Täter, die befallenen Computer wieder zu entschlüsseln.

Das Karl-Weiß-Heim, das Altersheim der Freireligösen Gemeinde, wurde Ende August von Internet-Kriminellen erpresst. Im Büro wurde versehentlich eine E-Mail geöffnet, wie Verwaltungsrats-Vorsitzender Roland Weiß berichtet. "Daraufhin fielen Rechner aus, bei anderen waren Programme und Dateien nicht mehr zugänglich." Gegen Zahlung einer "Bearbeitungsgebühr" von 2000 Euro schickten die Täter in einer weiteren E-Mail die Reparatursoftware. "Wir haben Anzeige erstattet", so Weiß, "und sind froh, dass die Sache ohne weiteren Schaden an unserer EDV ausgegangen ist."

Doch nicht immer können die Opfer ihre Rechner tatsächlich wieder nutzen, wie Polizeisprecher Norbert Schätzle dem "MM" erklärt: "Wir haben hier auch Fälle, in denen die Erpresser keine Entschlüsselungscodes geschickt haben - trotz Zahlung des geforderten Gelds".

Waren es 2014 noch landesweit rund 200 solcher Straftaten, von denen das baden-württembergische Landeskriminalamt erfuhr, so schnellten die Zahlen kaum ein Jahr später auf fast die dreifache Summe nach oben. Die Hacker, deren Spuren laut Auskunft von Norbert Schätzle in den meisten Fällen nach Osteuropa weisen, benutzen inzwischen über 100 Variationen des Schad-Programms. Genau damit erklärt sich auch die große Streuung der Fallzahlen in Mannheim: "Wir hatten 2013 noch 148 Fälle hier, 2014 waren es nur acht, 2015 wieder 25 und in diesem Jahr sind wir schon bei 55". Wenn einer der Trojaner identifiziert und die Virenschutzprogramme dementsprechend aktualisiert worden seien, gingen die Fallzahlen nach unten. "Aber dann entwickeln Hacker eine neue Variante, und es geht von vorne los".

Die Forderungen belaufen sich in den in Mannheim bekannten Fällen auf durchschnittlich rund 500 Euro, es gelingt nur sehr selten, die Täter ausfindig zu machen, ihre Spuren verlieren sich im weltweiten Netz. Häufig nutzen die Dunkelmänner Bewerbungsschreiben auf ausgeschriebene Stellen von Firmen, um ihre ständig neu entwickelte Schadsoftware dort einzuschleusen.

Hundertprozentig schützen kann sich niemand vor solchen Angriffen, "man sollte immer die Virenschutz-Software auf dem neuesten Stand halten", sagt Schätzle. Ist ein Rechner infiziert und die Erpresser melden sich, "dann auf keinen Fall zahlen, sondern sofort bei uns anzeigen. Unsere Experten kommen vorbei, sichern die Spuren - und können oft die Systeme wieder freischalten".