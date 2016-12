Erster Tag als Abgeordnete

Elke Zimmer (50) ist seit Mittwoch offiziell Landtagsabgeordnete. © Landtag

Elke Zimmer (Bündnis 90/Grüne) ist als Ersatzkandidatin für den am 28. November verstorbenen Wolfgang Raufelder für den Mannheimer Süden jetzt als baden-württembergische Landtagsabgeordnete im Amt. "Das Mandat für meinen Fraktionskollegen und politischen Weggefährten nun zu übernehmen, fällt mir unter den gegebenen Umständen alles andere als leicht", erklärte Elke Zimmer, nachdem sie gestern offiziell als Abgeordnete an der letzten Plenarsitzung des Stuttgarter Landtags im alten Jahr teilgenommen hatte.

Die 50-jährige Diplomhandelslehrerin stammt gebürtig aus Sindelfingen und lebt seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Neckarau. Sie ist seit der Kommunalwahl 2014 Mitglied der Fraktion der Grünen im Gemeinderat. Gemeinsam mit Wolfgang Raufelder bestritt sie als dessen Ersatzkandidatin den Landtagswahlkampf 2016 erfolgreich im Mannheimer Süden. Raufelder erlangte im März dieses Jahres erneut das Direktmandat. Nach dem Tod von Raufelder wird Elke Zimmer nun als Abgeordnete für Mannheim Mitglied des baden-württembergischen Landtags. Ihr Mandat als Gemeinderätin werde sie auch weiterhin ausüben, erklärte sie.

In der Landespolitik werden ihre Schwerpunkte die Bereiche Bildung und Verkehr sein. Ab dem neuen Jahr wird Elke Zimmer für die Fraktion der Grünen im Landtag in den jeweiligen Ausschüssen mitarbeiten. Seit vielen Jahren ist sie aktives Mitglied im Verkehrsforum Neckarau und Vorstand im Verein Ökostadt Rhein-Neckar. Elke Zimmer: "Die nachhaltige Entwicklung der Verkehrsträger und intelligente Verkehrskonzepte sind wichtige Themen, nicht nur für Mannheim."

Eine Bürgersprechstunde in Mannheim ist in Planung. Die Landtagsabgeordnete ist über ihre Büros in Mannheim und Stuttgart aber schon jetzt für Bürger erreichbar. tan