„Es hat schon etwas gerumpelt“

Einige Besucher, die bei einem Rundflug in einem 1949 gebauten Doppeldecker mit der Bezeichnung SV 46 "Stampe" vor dem Pilot Platz nehmen dürfen, fühlen sich an den Film "Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten" erinnert.

Der zwölfjährige Elias und die ein Jahr jüngere Mola klopfen sich auf die Schultern. Sie freuen sich riesig. Zum ersten Mal haben beide einen Rundflug mit einer viersitzigen "Tobago" gemacht. Die Mannheimer Flugtage machen's möglich. "Wir sind über Ilvesheim nach Heidelberg geflogen und wieder über den Rangierbahnhof zurück", erklärt Vater Martin Hölzer die Aktion am Samstag und Sonntag. "Ich bin schon mit einem großen Jet in den Urlaub geflogen, aber das hier war etwas ganz anderes. Da bekommt man jedes Luftloch mit. Aber man braucht keine Angst zu haben. Man sieht ja immer auf den Boden", erzählt Elias - und Mola ergänzt: "Man ist ganz schön angespannt. Aber es ist ein Super-Erlebnis." Manchmal hat es schon etwas gerumpelt", sind die beiden ehrlich und froh darüber, dass sie wieder festen Boden unter den Füßen haben.

Familiengerechte Preise

Rund- und Schnupperflüge sind nur einige der Attraktionen, die das Luftsportzentrum Rhein Neckar auf dem Flugplatz Neuostheim anbietet. Der Badisch-Pfälzische Modellflugsportverein lässt einige Modelle Loopings fliegen. Steil steigen die Flieger in den Himmel, bis sie fast von alleine nach vorne überkippen. Gekonnt bringen die Modellflieger ihre Maschinen wieder in eine geordnete Flugbahn. "Wir veranstalten hier ein Fest für die ganze Familie", sagt der Vorsitzende Klaus Peters über das Programm, das die sieben Vereine des Luftsportzentrums organisiert haben. Nicht ganz ohne Stolz berichtet Peters, dass die Preise für Speisen und Getränke schon seit drei Jahren stabil und damit familiengerecht gehalten werden. Pressesprecher Andre Aepfelbach ergänzt: "Die Zahl der Besucher zeigt uns, dass der Traum vom Fliegen in all seinen Facetten lebt und von vielen Menschen geträumt wird." An einem Flugsimulator können Anflüge auf den Internationalen Flughafen Frankfurt fast wie in der Realität nachgestellt werden. Um die Ecke haben sich die Luftsportler was Neues ausgedacht. Hier erwartet der "Flughafen-Kasper" die jüngsten Besucher und geht mit ihnen auf Abenteuer. Zu Rundflügen lädt auch der Segelflugverein ein.

Wartezeit von fast einer Stunde

Die Wartezeit beträgt fast eine Stunde, was die Besucher aber in Kauf nehmen. In der Zwischenzeit verweilen sie bei Essen und Trinken - wie Fritz Sartorius. "Das Flugplatzfest ist gemütlich, weil es nicht so überfüllt ist. Hier trifft man Bekannte", sagt der angehende Berufspilot, der gerade seine Prüfung bestanden hat. Mit Oldtimern in "echter Handarbeit" fliegen die Mitglieder von Flugwerk. Der Stolz des Vereins ist eine Boeing Stearman aus dem Jahr 1943. "Die ist original erhalten", erklärt Vorstandsmitglied Rüdiger Kling. Über solche Flugtage finanziert der Verein einen Teil seiner Kosten für die Instandhaltung seiner "fliegenden Kisten". "Man muss sich vorstellen: Alle Ersatzteile müssen in den USA bestellt werden. Da kostet ein Teil schnell mal über 500 US-Dollar", macht Kling deutlich.