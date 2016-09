„Es ist ein Abschied auf Raten“

Eine Demenzerkrankung eines Familienmitglieds erfordert großen Zusammenhalt bei den pflegenden Angehörigen. © dpa

Die Gruppe für Angehörige von Alzheimerpatienten besucht Hedwig M. (Name geändert) seit sechs Jahren. Aus Erzählungen weiß sie, wie unterschiedlich aggressiv die Krankheit verläuft. "Wir sind ganz gut dran", sagt die 72-Jährige. Nach kurzer Pause ergänzt sie: "Noch!" Die Mannheimerin spürt, dass der Sog in das "schwarze Loch des Vergessens", wie sie es ausdrückt, an Intensität zunimmt.

Sie habe einen Ehemann, der wie ein Kind ist, aber als Erwachsener behandelt werden will, schildert Hedwig M. die Situation. Als 2010 bei dem damals 70-Jährigen Alzheimer festgestellt wurde, kam für sie der Befund nicht überraschend - im Gegensatz zu manch anderen Angehörigen in der Gruppe: "Viele wollen die Diagnose nicht wahr haben."

Probleme an der Spülmaschine

Erste Anzeichen seien schon lange davor die vielen Klebezettelchen mit Erinnerungshinweisen gewesen. Als es der ehrenamtlich tätige Ruheständler - bis zu seiner Pensionierung war er in leitender Position tätig - nicht mehr hinbekam, überregionale Kurse nach dem Wohnort der Teilnehmer zusammenzustellen, da ahnte die Ehefrau: "Mein Mann ist mehr als nur vergesslich."

Die Einbrüche beim Merken und Denken nahmen schleichend zu. Anfänglich war der heute 76-Jährige im Haushalt, wo er nach wie vor gern etwas tut, noch eine große Hilfe. Aber dann brachte er das Bettzeug selbst bei Regen zum Auslüften ins Freie. Nicht immer, aber immer öfter räume ihr Mann die Spülmaschine so aus, dass hinterher Messer und Gabeln an "unmöglichen Plätzen" liegen. Selbst bei Routineabläufen mit Überraschungen rechnen zu müssen, sagt Hedwig M., belaste das Alltagsleben. Beispielsweise unternimmt sie mit ihrem Mann keine langen Autofahrten mehr - aus Furcht, er könne (wie schon geschehen) aussteigen und irgendwo hinlaufen, während sie mit Tanken oder Bezahlen beschäftigt ist.

"Glücklicherweise blieb mein Mann auch in der Krankheit friedfertig." Keine Selbstverständlichkeit bei Alzheimer-Patienten. Hedwig M. bekommt in der Angehörigen-Gruppe immer wieder mit, wie schwierig es ist, damit klarzukommen, wenn der demente Lebensgefährte wüst schimpft, ja schlägt, wenn ihm etwas nicht passt. Auch sie merkt, dass ihr Mann ein anderer geworden ist. Wenn er in der Papiertonne einen nicht zerkleinerten Karton entdeckt, "da kann er richtig ausrasten". Und wenn jemand unkorrekt parkt, erzählt Hedwig M., bekomme dieser "ganz schön was zu hören - auch Deftiges". Über die Diagnose Alzheimer hat das seit fünf Jahrzehnten verheiratete Paar von Anfang an gesprochen. Auch mit den erwachsenen Kindern. Sie zweifelt aber daran, dass ihr Ehemann die zunehmende Vehemenz beim Nachlassen geistiger Fähigkeiten einzuschätzen vermag. Noch kann sie mit ihm kommunizieren. "Wir führen aber keine Gespräche mehr." Ihr Mann neigt zu Monologen, weil er das, was andere sagen, nicht mehr versteht. Hedwig M. hat sich angewöhnt, kurze schlichte Sätze zu bilden.

Attacke auf das Gedächtnis

"Es ist ein Abschied auf Raten - ein schmerzlicher", sagt sie. "Noch wirken die Medikamente, die Symptome, vor allem Unruhe, lindern. Wie das große Vergessen, das erst das Gedächtnis attackiert und dann das "Ich" auslöscht, enden wird, weiß Hedwig M. nur zu gut. Sie hat ihre an Alzheimer leidende Mutter gepflegt. "Nach ihrem Tod war ich selbst schwer krank." Für die 72-Jährige steht fest: "Das tue ich mir nicht noch einmal an."

Hedwig M. ist überzeugt, dass sie mehr tun kann, wenn sie gesund bleibt und ihrem Mann in einem Heim zur Seite steht. Wenn es soweit ist, will sie mit der erfahrenen Leiterin der Angehörigengruppe, Sabine Schulz, über eine geeignete Einrichtung sprechen.

Türklingeln unterbricht unser Gespräch. Ein befreundeter Nachbar bringt den Ehemann von einem Spaziergang zurück. Der 76-Jährige beginnt zu plaudern. Seine Alzheimer-Erkrankung blitzt erst auf, als er auf die Antworten der Besucherin so gar nicht eingeht. Er erkundigt sich auch nicht, welche Fremde am Tisch sitzt. "Vermutlich hält er Sie für eine Bekannte aus alten Zeiten - vielleicht küsst er sie auch zur Begrüßung", hatte Hedwig M. beim Klingeln gesagt.