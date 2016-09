„Es ist so schrecklich – ein Schock für uns“

Alle Bilder anzeigen Die Schulstraße in Neckarau, wo sich die Tat gestern morgen ereignet hat. © cs Tötungsdelikt Neckarau © Priebe © Symbolbild

Am gestrigen Abend deutet in der Neckarauer Schulstraße nicht viel auf die schreckliche Tat hin, die sich am Vormittag in dem Einfamilienhaus ereignet hat. Lediglich das Siegel der Kriminalpolizei an der Haustür kennzeichnet den Tatort. Und doch ist das Familiendrama das Gesprächsthema bei den Menschen, die sich auf der Straße aufhalten.

Einige kommen von der Arbeit nach Hause und haben erst am Nachmittag davon erfahren. Wie eine Frau, die schräg gegenüber wohnt. "Ich kenne die Familie nur vom Sehen, da ich berufstätig und tagsüber nicht zu Hause bin", sagt sie. Die Frau habe ab und zu aus einem der oberen Fenster geschaut. "Sie kam mir irgendwie etwas seltsam vor", sagt die Nachbarin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Ein Kind habe sie jedoch nie gesehen: "Ich wusste gar nicht, dass sie ein Kind haben."

Haus wirkt gepflegt

Das Haus, in dem sich die Tat wohl gegen 10 Uhr, wie einige Augenzeugen berichten, abspielte, macht einen gepflegten Eindruck - moderne Haustür, Edelstahlbriefkasten, renovierte Fassade. Auf den Fensterbrettern im Obergeschoss stehen Blumenkästen mit blühenden Studentenblumen.

Doch hinter der Fassade war es laut der Schilderungen von Augenzeugen nicht immer harmonisch. "Die Mutter hat oft mit dem Kind geschimpft", berichtet eine Frau, die gerade aus dem Nebenhaus kommt. Sie habe öfter Kontakt zu dem Mädchen gehabt. "Es ist so schrecklich", sagt die Nachbarin, "es ist ein Schock für uns." Auch Stunden nach der Tat ist sie noch völlig aufgewühlt von den Ereignissen des Tages. Etwa drei Stunden lang sei sie am Mittag von der Kriminalpolizei vernommen worden.

Seit etwa drei bis vier Jahren habe die Familie in der Schulstraße gewohnt, genau wisse sie es nicht mehr. "Ich habe immer gehört, wenn sie sich gestritten haben", sagt eine ältere Frau, die ebenfalls aus dem Nachbarhaus kommt. Bis auf die Straße habe man das gehört. Mehr möchte sie nicht sagen.

Hinter der gläsernen Haustür sieht man indes Personen, die aus dem ersten Stock eine weiße Box ins Erdgeschoss und durch den Flur tragen. Es sind zwei Kriminalbeamte, die weitere Spuren sichern. Wenig später kommen sie mit großen Tüten heraus, verstauen diese in einem schwarzen Lieferwagen und fahren davon.

"Heute morgen war hier gesperrt, ein paar Polizeiautos und ein Krankenwagen waren da. Mehr habe ich nicht mitbekommen", sagt Bernd Krause, der sich gerade eine Pizza geholt hat. Der Inhaber der Pizzeria, Teddy Di Leon Forte, kennt den Vater des getöteten Mädchens als Kunden: "Er hat hier ab und zu eine Pizza geholt. Ansonsten habe ich von der Familie nichts mitbekommen." Dass sich die Familie öfter gestritten haben soll, hat er auch erst gestern erfahren. Das Drama macht ihn sehr betroffen: "Wenn man selbst Kinder hat und sich in die Situation versetzt, bekommt man Gänsehaut."