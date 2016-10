„Es lohnt, beharrlich zu bleiben“

Was müssen Behörden Bürgern beantworten? Welche Anfragen können verweigert werden? Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gelten? Über diese und weitere Fragen zu Auskunftsrechten diskutierte gestern Abend die Journalistin Tania Röttger aus Berlin mit Lesern dieser Zeitung. Röttger ist Mitarbeiterin des Recherchenetzwerks Correctiv, mit dem auch diese Zeitung immer wieder zusammenarbeitet.

Die Journalistin erläuterte, dass es Landespressegesetze (LPG) und Informationsfreiheitsgesetze (IFG) gebe. Die LPG regelten die speziellen Anspruchsauskünfte von Journalisten, die IFG hätten für jeden Bürger Gültigkeit. "Wir bezahlen die Behörden, damit sie für uns arbeiten. Deshalb sollte man selbstbewusst mit seinen Ansprüchen umgehen."

Sie erklärte, dass das Land Baden-Württemberg erst vor einigen Monaten ein IFG verabschiedet hätte. Auf der Basis dieses Gesetzes könnten Bürger bei Behörden Dokumente beantragen und Nachfragen zu Kosten, Gebühren, Finanzierungsplanungen und mehr stellen - und müssten danach auch Antworten erhalten. Und das alles schriftlich.

Correctiv beschäftigt Journalisten und arbeitet mit Zeitungen, darunter auch der "Mannheimer Morgen", zusammen. Das Recherchenetzwerk finanziert sich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Mehr: correctiv.org

Expertin Röttger empfahl für Recherchen www.fragdenstaat.de - ein gemeinnütziges Projekt des Vereins "Open Knowledge Deutschland".

Bearbeitungsfrist: ein Monat

In allen IFG - bis auf Bayern, Hessen, Niedersachsen und Sachsen hat jedes Bundesland inzwischen eins - ist den Behörden eine Bearbeitungsfrist von einem Monat gegeben, in "begründeten Ausnahmen, etwa bei hohem Aufwand, bis zu drei Monate. Röttger sagte, dass Behörden nach dem IFG des Landes Baden-Württemberg Kosten für Bürgeranfragen bis zu 200 Euro erheben dürfte. "Wenn es teurer wird, muss die Behörde dem Antragsteller das vorher mitteilen".

Einfache Anfragen von Bürgern würden kostenlos beantwortet. Außerdem sei die angefragte Behörde verpflichtet, in der Form zu antworten, wie es gefordert ist. Wenn Sie also beispielsweise eine Auskunft zu Grundstücksverkäufen per E-Mail beantwortet haben wollten, dann müsse das auch so zurückgeschickt werden. Mehrere Leser wollten gestern Abend in der Diskussion wissen: "Was mache ich, wenn die Behörde die Auskunft verweigert?" Tania Röttger sagte, dass ein einfaches Nein nicht ausreichend sei. "Behörden müssen ihre Ablehnung begründen und sich dabei auf Paragrafen beziehen." Und weiter empfahl die Expertin für Auskunftsrechte den Lesern: "Es lohnt sich, beharrlich zu sein, sich nicht mit der ersten Antwort abspeisen zu lassen auch mal Informationen über Verwaltungsgerichte einzuklagen."

Röttger berichtete den Lesern auch von einer baden-württembergischen Spezialität. Demnach sind Krankenkassen, Landesbanken und Sparkassen vom IFG ausgenommen; an diese Häuser gerichtete Anfragen müssen also nicht beantwortet werden. "Baden-Württemberg hat eines der schwächsten IFG aller Bundesländer - aber immerhin hat es eins."