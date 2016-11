Gabriel Höfle ist der Vorsitzende des Mannheimer Mietervereins. Für den 44-Jährigen ist eines klar: Es gibt zu wenig Wohnungen in der Quadratestadt. Er bestätigt den Eindruck der Mannheimer.

Herr Höfle, herrscht in Mannheim Wohnungsmangel?

Gabriel Höfle: Ja, das ist definitiv so.

Gabriel Höfle Gabriel Höfle (44) ist seit 2011 Vorsitzender des Mietervereins. Er arbeitet seit 2007 als Quartiermanager in der Neckarstadt-West. Höfle ist verheiratet und hat ein Kind, er wohnt in der Neckarstadt.

Welche Wohnungen sind denn in der Quadratestadt besonders nötig?

Höfle: Es mangelt an kleinen und großen Wohnungen. So müssen Alleinstehende mit niedrigem Einkommen genauso lange nach einer kleinen bezahlbaren Wohnung suchen wie Familien, die mindestens vier Zimmer benötigen.

Wer hat es denn in Mannheim besonders schwer, Wohnungen zu finden?

Höfle: Finanziell Schwächere genauso wie Familien. Aber mittlerweile ist der Wohnungsmarkt in bestimmten Bereichen schon bei einem mittleren Einkommen angespannt.

Gibt es Stadtteile, in denen die Situation entschärft ist?

Höfle: Es ist in Mannheim wie in vielen Großstädten: In manchen Regionen ist es einfacher, in anderen schwieriger. Aber in welchem Stadtteil die Situation auf dem Wohnungsmarkt entspannter ist, ist spekulativ. Da kann ich keine gesicherte Aussage machen.

Entstehen denn in Mannheim genügend Wohnungen für die große Nachfrage?

Höfle: Nach Angaben der Stadt liegt die Zahl der fertiggestellten Wohnungen von 2004 bis 2011 deutlich unter der Nachfrage. Die von 2014 bis 2020 absehbaren 2120 neu entstehenden Wohnungen außerhalb der Konversionsflächen werden wahrscheinlich ebenfalls nicht genügen, um das Bedürfnis in Mannheim zu decken. Bis 2020 liegt dieses laut der Prognose der Stadt bei etwa 5350 Wohnungen.

Die beliebtesten Stadtteile sind laut "MM"-Bürgerbarometer Lindenhof, Feudenheim und Neckarstadt-Ost. Wieso?

Höfle: Feudenheim ist vor allem bei Familien und der Lindenhof wegen seiner Bahnhofsnähe und seiner schönen Umgebung bei Pendlern beliebt. Bei der Neckarstadt möchte ich nicht differenzieren zwischen Ost und West. Der Bereich um den Alten Meßplatz und die Anrainerstraßen gefallen den Jüngeren. Aber jeder Stadtteil hat sein Milieu und damit auch seine Wohnungsklientel.

Was raten Sie Mannheimern, die zurzeit eine Wohnung suchen?

Höfle: Aktiv werden. Sicherlich kann man Anzeigen durchschauen, aber es hilft, selbst ein Gesuch zu stellen. Es gibt viele Vermieter, die ihre Wohnungen nicht anpreisen, sondern gezielt ihr Mieter selbst suchen. Darum: nicht verzweifeln, sondern dranbleiben.