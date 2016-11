Die grüne Jahreszeit ist vorbei, die Blätter haben sich verfärbt, viele sind rot. Es ist das Farbenspiel der Natur, das die kommunalpolitische Stimmung derzeit ähnlich gut wiedergibt wie schon im Frühjahr. Damals im Mai hatten die Grünen in Mannheim ihr Ergebnis im "MM"-Bürgerbarometer auf einen Schlag verdoppelt (auf 28 Prozent) und sich erstmals an die Spitze gesetzt. Nun, im Herbst, ist Mannheim auch politisch wieder rot. Die SPD bleibt in der exklusiven Umfrage dieser Zeitung bei 27 Prozent. Wegen der Verluste (minus vier Punkte) der Grünen ist sie jetzt wieder knapp stärkste Kraft.

Auf dem dritten Platz bleibt die CDU. Die Partei verbesserte sich gegenüber der Umfrage im Frühling leicht und klettert auf 22 Prozent. Im Mai war sie von 29 auf 20 Prozent gestürzt.

"Es pendelt sich wieder ein", sagt Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen zum Ergebnis der Grünen. Der Effekt der Landtagswahl sei vorüber. Getragen werde die Stimmung für die Grünen bei aller urbanen Struktur in Mannheim vor allem aus Stuttgart und durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Die im Bürgerbarometer erreichten 24 Prozent seien aber immer noch ein "super Ergebnis", findet Jung. Die Partei habe sich auch bei älteren Menschen festgesetzt. Heute beginne das Altersproblem der Grünen erst bei 70 Jahren. Früher sei dies schon ab 55 Jahren der Fall gewesen.

Für das aktuelle Bürgerbarometer hatte die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des "Mannheimer Morgen" 1033 wahlberechtigte Menschen in Mannheim ab 16 Jahren befragt. Die repräsentative Telefonumfrage zur "Sonntagsfrage" ("Wenn am nächsten Sonntag Gemeinderatswahl wäre, welche Partei würden Sie wählen?"), zu den wichtigsten und beliebtesten Politikern der Stadt und zu weiteren aktuellen Themengebieten wie Alkoholverbot, zum Stadthaus N 1 oder zum Wohnungsmarkt lief im Zeitraum vom 2. bis 7. November.

Den Sozialdemokraten stellt Jung "nach wie vor ein Armutszeugnis" aus. "Wie soll die SPD bundesweit in Richtung 30 Prozent kommen, wenn sie in einer Stadt wie Mannheim nur 27 Prozent erreicht?", fragt der Wahlforscher. Das spiele in einer Liga, die der Tradition der SPD nicht gerecht werde. Hochburg der Partei ist der Mannheimer Norden, wo sie auf 34 Prozent kommt. Zur Erinnerung: Bei der Landtagswahl im März hatte die SPD im Norden ordentlich eingebüßt und das Direktmandat an die AfD verloren. Bei der Wahl kam die AfD im Norden auf 23 Prozent (SPD: 22), im "MM"-Bürgerbarometer auf zwölf. Im gesamten Stadtgebiet liegt die AfD bei acht Prozent. "Bei Umfragen gibt es bei der AfD eine hohe Dunkelziffer", sagt Jung. "Wäre tatsächlich Wahl, müsste man locker zwei bis drei Punkte dazurechnen."

Träumen von früheren Werten

Matthias Jung glaubt nicht, dass das Ergebnis der AfD im Bürgerbarometer besser ausgefallen wäre, wenn die Umfrage nach der Wahl in den USA stattgefunden hätte. Nach dem Sieg von Donald Trump hatten europaweit rechtspopulistische Parteien von "Rückenwind" gesprochen, den sie nun hätten. "Die AfD-Funktionäre tun so, aber die Wähler - selbst die der AfD - sind nicht begeistert und lehnen Trump ab."

Wie die SPD kann auch die CDU von früheren Werten derzeit nur träumen. Vor drei Jahren hatte die Partei im Bürgerbarometer 35 Prozent erreicht. Wie für die SPD sei das aktuelle Ergebnis für die CDU kein guter Wert, sagt Jung. Die Christdemokraten erzielten bei den über 70-Jährigen einen Wert von 40 Prozent. Bei den 30- bis 59-Jährigen jedoch kommt die Partei nicht über 16 Prozent hinaus. Auch Berufstätige tun sich mit ihr schwer: Nur 15 Prozent würden am Sonntag CDU wählen.

Bei den beliebtesten Politikern bleiben Oberbürgermeister Peter Kurz und Kämmerer Christian Specht gemeinsam an der Spitze.