Am 3.8.2014 wurden die Bergungsarbeiten am Mannheimer Hauptbahnhof abgeschlossen. Die letzten Waggons waren nach Angaben der Deutschen Bahn bis ein Uhr nachts abtransportiert worden. Die Schäden am Gleiswerk hatten sich schon in der Nacht als komplexer herausgestellt als zunächst vermutet. Bei Tageslicht fanden genaue Begutachtungen statt. Bild: Markus Prosswitz

In seinem letzten Wort, da hatte sich der angeklagte Lokführer gestern zum Prozessende am Amtsgericht bei allen entschuldigt. Bei den Fahrgästen, die beim von ihm verursachten Zugunglück im Mannheimer Hauptbahnhof verletzt worden waren. Und bei der Bahn für die rund 2,3 Millionen Euro Sachschaden. "Es war nicht meine Absicht, so viel Unheil anzurichten." Sein Schuldeingeständnis und seine Reue waren für das Gericht mit ein Grund, warum es im unteren Bereich des Strafrahmens blieb. Das Urteil: sechs Monate Haft auf Bewährung, dazu 100 Stunden gemeinnützige Arbeit.

Der 62-Jährige allein war verantwortlich für das Unglück am Abend des 1. August 2014, bei dem sein Güterzug mit einem Eurocity zusammenstieß. Daran ließ Richterin Ursula Ruby-Wesemeyer in ihrer Urteilsbegründung keinen Zweifel. Technische Mängel könnten genauso ausgeschlossen werden wie Versäumnisse bei der Fahrdienstleitung, die der Verteidiger des Lokführers ins Spiel gebracht hatte.

Zwei entscheidende Fehler

Das Zugunglück Am Abend des 1. August 2014 stießen im Mannheimer Hauptbahnhof ein Güterzug der niederländischen Firma ERS Railways B.V. und ein Eurocity der Deutschen Bahn, ein Personenzug, zusammen. Dabei entgleisten der erste und der zweite Personenwagen des Eurocity und stürzten um. In diesen Wagen befanden sich rund 110 Menschen. Aktenkundig sind 14 Verletzte. Einer von ihnen erlitt einen Schlüsselbeinbruch, die anderen trugen unter anderem Blutergüsse, Prellungen und Platzwunden davon. Beim Zusammenstoß entgleiste die Lok des Güterzugs. An den Zügen und Bahnanlagen entstand rund 2,3 Millionen Euro Sachschaden. imo

Vielmehr machte der Angeklagte zwei entscheidende Fehler, so die Richterin: Bei der Einfahrt in den Hauptbahnhof orientierte er sich zunächst am falschen Signal und überfuhr deshalb ein Rotlicht, das ihm galt. Erst der zweite Fehler allerdings war der gravierende, der zur Kollision führte. Missachtet ein Lokführer ein Signal, wird automatisch eine sogenannte Zwangsbremsung ausgelöst. Die hob der Lokführer allerdings wieder auf, so die Richterin, möglicherweise weil er von einem technischen Fehler ausgegangen war. Dabei gebe es für Lokführer die klare Regel, bei einer Zwangsbremsung immer mit der Fahrdienstleitung Kontakt aufzunehmen. "Das haben Sie nicht getan." Deshalb habe sich der Mann der vorsätzlichen Gefährdung des Bahnverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht.

"Es ist schwierig, eine Strafe zu finden, die der Schuld und dem Empfinden der Opfer gerecht wird", sagte die Richterin. Schließlich sei der Mann kein vorsätzlich handelnder Krimineller, sondern jemand, der eine Situation falsch eingeordnet habe, "vielleicht aus Zeitdruck, vielleicht mit Blick auf den nahenden Feierabend".

Vor der Richterin saß gestern ein Mann mit weißen Haaren, der nach dem Unglück nicht nur seinen Job als Lokführer verloren hat, sondern nach eigenen Angaben selbst unter dem Unglück leidet. In einer dicken, schwarzen Jacke kauerte er auf dem Stuhl neben seinem Verteidiger, während manche Prozesszuschauer im T-Shirt da saßen. Nach dem Zugunglück war der 62-Jährige in psychotherapeutischer Behandlung. Im Bericht der Therapeutin war gestern von Schuldgefühlen und Zukunftsängsten die Rede.

Sein Verteidiger Marco Speth forderte in seinem Plädoyer eine Haftstrafe von "nicht mehr als sechs Monaten auf Bewährung". Sein Mandant trage die Hauptschuld. Aber unglückliche Umstände hätten den Unfall begünstigt. Zum Beispiel, dass bei der eingleisigen Strecke, die aus Richtung Käfertal in den Bahnhof führt, die Signale links angebracht seien statt wie üblicherweise rechts. Deshalb habe sich der 62-Jährige später im Bahnhof auch am linken statt am rechten Signal orientiert. Speth fragte sich auch, warum die Fahrdienstleitung lediglich mit seinem Mandanten Kontakt aufgenommen habe, als dieser die Zwangsbremsung aufhob - statt einen Notruf an alle Lokführer in der Nähe abzusetzen.

Staatsanwalt Werner Mägerle plädierte auf acht Monate Haft auf Bewährung. Er bewertete den Fall wie das Gericht. Ein Notruf der Fahrdienstleitung hätte die Kollision nicht mehr verhindern können, sagte er. Auch vom unterschiedlichen Standort der Signale hätte der Lokführer wissen müssen. Dass der 62-Jährige früher einmal offenbar wegen Alkohol am Steuer eines Autos und Fahrens ohne Führerschein aufgefallen war, spiele hier keine große Rolle. Beim Unglück hatte der Mann keinen Alkohol im Blut.

Wer für den Sachschaden des Unglücks aufkommt, dazu wollte die Deutsche Bahn gestern auf Anfrage nichts sagen. Verteidiger Marco Speth erklärte, sein Mandant habe eine Haftpflichtversicherung. Und auch dessen damaliger Arbeitgeber werde ja versichert sein. "Wir tun alles, damit das reibungslos läuft."