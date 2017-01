Expertenteam kämpft gegen Internetkriminalität

Die gute Nachricht überbrachte Ministerialdirektor Elmar Steinbacher Mittwochmorgen bei einem Besuch in Mannheim: Sowohl das Landgericht als auch die Staatsanwaltschaft werden sich demnächst über mehr Personal freuen können. Wie das Justizministerium bestätigt, wird beim Landgericht um 1,5 Stellen aufgestockt und bei der Staatsanwaltschaft um 2,5 Stellen.

Den Ermittlern der Staatsanwaltschaft steht mit der Zusage von personeller Unterstützung allerdings auch eine neue und große Aufgabe ins Haus. Wie der Leitendende Oberstaatsanwalt Alexander Schwarz (Bild l.) Mittwochabend noch dem "MM" bestätigte, wird in Mannheim - sobald die Stellen durch den Landtag bewilligt sind - eine neue Organisationseinheit gegründet. Zukünftig sollen dann alle großen Verfahren rund um Internetkriminalität in ganz Baden von Mannheim aus betreut werden. "Wir freuen uns auf diese neue und sehr spannende Aufgabe", erklärte Schwarz, der nun zwar keine Entlastung für seine Behörde erwarten kann, aber dennoch nicht klagen möchte. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat - Stand Ende 2015 - 142 Beschäftigte, davon 54 Staatsanwälte. Demnächst will Schwarz in einer Pressekonferenz die aktuellen Zahlen vorlegen.

Wann genau in der Behörde damit begonnen werden kann, die neue Organisationseinheit, die bei der Wirtschaftkriminalität angesiedelt sein wird, aufzubauen, steht noch nicht fest. "Wir rechnen aber im Laufe der kommenden Monate damit", so Schwarz.

Auch Günter Zöbeley (Bild r.), Präsident des Landgerichts, freut sich über die positiven Neuigkeiten aus Stuttgart: "Das können wir dringend gebrauchen", erklärte er: "Wir hatten gehofft, dass wir dabei sind." 1,5 Stellen mehr - "das ist ein wichtiger erster Schritt", findet Zöbeley, "auf den hoffentlich noch weitere folgen werden". Seit Jahren kämpft das Landgericht vor allem mit der Flut aktueller Haftsachen, und auch darunter, dass langwierige Prozesse die Strafkammern blockieren. Das Zeichen aus dem Justizministerium sorgt deshalb nun für ein erstes Aufatmen. Wann und in welcher Abteilung der Behörde die neuen Stellen besetzt werden können, weiß Präsident Zöbeley noch nicht. "Ich hoffe, dass wir im Frühjahr konkret damit planen können. Ein unmittelbarer Bedarf oder "aktuelle Not", wie es Zöbeley ausdrückt, bestehe bei den Haftsachen der Großen Strafkammern und auch bei den Wirtschaftsstrafsachen.