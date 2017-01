Extra-Kosten ab 15 Metern

"Schneeregen und Kälte, aber sonst gab's keine Probleme" - so fassen René Bison und Jürgen Grieb vom städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb die ersten Leerungen der neuen Wertstofftonne gestern früh in der Neckarstadt-West zusammen. Gleichzeitig zeichnet sich für manchen Hausbesitzer eine unangenehme Überraschung ab: Wer eine vierrädrige, 1100 Liter fassende Wertstofftonne hat, die im Vollservice von der Müllabfuhr geleert wird und weiter als 15 Meter von der Bordsteinkante entfernt steht, muss mit zusätzlichen Gebühren rechnen.

20 bis 60 Euro Monatsgebühr

Stefan Klockow, Leiter der städtischen Abfallwirtschaft: "Es ist noch nicht ganz klar, was der Transport kostet, je nach Entfernung wird es auf 20 bis 60 Euro pro Monat hinauslaufen." Eine Entscheidung über die Preise muss der Betriebsausschuss des Gemeinderats in einer seiner nächsten Sitzungen treffen. Die zweirädrigen, 240 Liter fassenden Abfallkübel bleiben auf jeden Fall frei von zusätzlichen Gebühren, die Anwohner müssen sie aber ohnehin selbst frühmorgens an den Straßenrand stellen.

Wertstofftonne: Für einen glatten Übergang werden zu Beginn auch Gelbe Säcke noch entsorgt Damit es in den ersten Monaten mit der neuen Wertstofftonne keine unnötigen Probleme bei der Entsorgung gibt, nehmen die Müllwerker anfangs auch Gelbe Säcke mit, wenn sie zu den Tonnen gestellt werden. Der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb hat deswegen eigens ein Müllauto mit niedrigerer Ladekante für Säcke (im Bild) und Hebevorrichtung für Tonnen in Kleve ausgeliehen. Fragen beantworten die Entsorger Knettenbrech&Gurdulic, Verbindungskanal Linkes Ufer 43-45, Tel. 0621/15 04 19 21, 68159 Mannheim, E-Mail: lvp-mannheim@knettenbrech-gurdulic.de, Internet: www.knettenbrech-gurdulic.de, sowie: Abfallwirtschaft Mannheim, Käfertaler Straße 248, 68167 Mannheim, Tel. 0621/2 93 83 73, E-Mail: abfallwirtschaft@mannheim.de, Service-Rufnr. 115, Fax: 0621/2 93 70 10, Internetadresse: www.abfallwirtschaft-mannheim.de. lang

Wie viele Mannheimer von den zusätzlichen Servicekosten betroffen sein werden, sei "völlig offen", so Klockow und sein Kollege Karl-Heinz Senk vom Privatentsorger Knettenbrech&Gurdulic unisono, da bislang die Erfahrung mit den Gelben Tonnen fehle. Knettenbrech&Gurdulic hatte bereits vor der Umstellung die 1100-Liter-Tonne für Privatkunden angeboten, etwa 150 haben davon Gebrauch gemacht. "Einige wenige", so Senk, hatten längere Transportwege und für den Vollservice zusätzlich bezahlt. Über Preise will er allerdings nicht sprechen.

Die 15-Meter-Grenze, so informiert Klockow, stehe seit vielen Jahren in der städtischen Abfallwirtschaftssatzung (online zum Nachlesen: bit.ly/2iv8T3v) und gilt für alle Arten von Mülltonnen. Im Streitfall werde der Transportweg von der Müllabfuhr exakt nachgemessen. Rein rechtlich dürfe die Stadt somit auch bei Altpapier, Bio- und Restmüll für längere Wege zum Müllauto extra kassieren. Klockow: "Darauf haben wir bisher verzichtet."

In der Mittelstraße (Neckarstadt-West) waren viele Tonnen gestern noch leer oder teilweise gefüllt. "Viele Bürger haben ihre Wertstofftonne heute gar nicht herausgestellt", berichtet auch Senk, der am Montag ebenfalls seine ersten Touren im Mannheimer Süden startete: "Das muss sich alles noch einspielen."

Der Gelbe Sack ist jedenfalls Geschichte, Verpackungen mit dem Grünen Punkt sowie die "stoffgleichen Nichtverpackungen", also Getränkekartons, Plastik und Metall, werden ab sofort in der Wertstofftonne entsorgt. Ein Set Plastik-Gartenstühle, das Anwohner in der Diesterwegstraße neben die Gelben Tonnen stellten, blieb allerdings stehen. Bison: "Die hätten wir nur mitgenommen, wenn sie zerkleinert in der Tonne drin gewesen wären."

Bei Säcken, die noch aufgebraucht werden, wollen die Entsorger für den Übergang indessen Kulanz zeigen: "Die nehmen wir am Anfang auf jeden Fall mit, wir wollen ja ein ordentliches Stadtbild erreichen", so Bison. Die Abfallwirtschaft hat deswegen eigens ein Müllfahrzeug mit Hebevorrichtung für die Tonnen und niedriger Ladekante für Säcke angemietet.