Ezo Elisa kommt um 0.04 Uhr

Mit einem Gewicht von 4070 Gramm ist Ezo Elisa kein Leichtgewicht. Ärztin Sabine Wolke (l.) und Hebamme Gloria Segalla freuen sich, wie das Kind reagiert. © Has

"Es war schon ein ungewöhnlich emotionaler Moment, als das erste Kind 2017 zur Welt kam", freute sich Hebamme Gloria Segalla und hielt Ezo Elisa auf dem Arm. Das Kind bewegte sich aufmerksam in die Richtung, aus der gesprochen wurde. Jetzt ist Gloria seit einem Jahr Hebamme in St. Hedwig, wo Ezo Elisa um vier Minuten nach Mitternacht zur Welt kam.

"Wir wollten unbedingt, dass das Kind erst an Neujahr geboren wird. Jetzt hat es geklappt. Darüber freuen wir uns sehr", erzählt ein noch etwas bleicher Vater Mazlum Kaplan. Die 27-jährige Mutter Gülsen wollte nicht fotografiert werden, weil sie "schrecklich aussehe". Die Geburt sei doch ziemlich anstrengend gewesen. "Aber unheimlich stolz sind wir schon", sagte Vater Kaplan. Für das Ehepaar aus Ludwigshafen ist es das erste Kind.

"St. Hedwig hat einfach einen guten Ruf", erklärt Mazlum, warum sie zur Geburt nach Mannheim gekommen sind. Der Mann erklärte auch, warum es für ihn wichtig war, dass die 55 Zentimeter große Tochter an Neujahr geboren wurde: "Mein Vater, mein Bruder und meine Schwester sind alle am 1. Januar auf die Welt gekommen. Da passt es doch sehr gut, wenn meine erste Tochter auch an diesem Tag geboren ist. Hebamme Sonja Beer berichtet, dass im Jahr 2016 genau 979 Kinder geboren wurden. Im Jahr zuvor waren es mit 904 Babys 75 weniger. Die meisten Geburten seien ohne größere Komplikationen verlaufen.

In der Universitätsmedizin (UMM) erblickte um 2.30 Uhr das erste Kind munter das Licht der Welt. Über eine gesunde Zoy mit einem Gewicht von 3190 Gramm freuten sich die Eltern sehr. Um diese Zeit waren in St. Hedwig schon drei Kinder angekommen, übrigens auch der erste Junge. Ali wog 3840 Gramm. Im Diakonissenkrankenhaus zeigte sich das erste Baby um 6.11 Uhr.

Steigende Geburtenzahlen

Bis zum Jahreswechsel kamen allein im Klinikum über 1750 Kinder zur Welt. 2015 verzeichnetet die Universitätsmedizin noch 1623 Geburten. Der Direktor der Frauenklinik, Professor Marc Sütterlin, betonte: "Dank der großen Erfahrung unserer Ärzte und Hebammen verlaufen die meisten Geburten in unseren Kreißsälen ohne Komplikationen."

Aber fünf Prozent der Neugeborenen wogen im Durchschnitt weniger als 1500 Gramm. Spätestens ab diesem Zeitpunkt sind spezialisierte Kinderärzte und Pflegekräfte gefragt, die die "Frühchen" betreuen können. Dabei können sie in der UMM auf ein Expertenteam aus verschiedenen medizinischen Fachrichtungen und modernste Geräte zurückgreifen. Im Jahre 2016 haben die Ärzte und Hebammen im Klinikum bisher 80 Mal Zwillinge entbunden. Mehr als 85 Prozent der Mütter stillen bei der Entlassung, was die Klinik unter anderem durch Stillberaterinnen unterstützt.