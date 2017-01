Fahrt nach oben jetzt deutlich teurer

Der Preis für die Fahrt mit dem Aufzug an die Spitze des Fernmeldeturms ist zum Jahresbeginn deutlich erhöht worden. © Rittelmann

"Wir haben drastisch erhöht". Holger Polomski, der Betreiber des Turmrestaurants Skyline im Fernmeldeturm, gibt das sofort unumwunden zu. Um etwa 40 Prozent ist die Auffahrt mit dem Aufzug, egal ob ins Restaurant oder auf die Aussichtsplattform, jetzt teurer - von fünf auf sieben Euro. "Aber selbst damit sind wir noch nicht kostendeckend", wirbt er um Verständnis.

Der Fernmeldeturm wurde - mit 64 Pfählen elf Meter tief im Erdreich verankert - von 1973 an errichtet und zur Bundesgartenschau 1975 eröffnet. Das zunächst 205, nach Installation einer neuen Antenne 212 Meter messende höchste Gebäude der Stadt hatte eine wichtige Funktion als Antennenträger für die Bundespost (später Telekom), die hier Richtfunkstrecken für Telefon und Datendienste bündelte.

Immer Aufzugführer dabei

Seit immer mehr Glasfaserkabel verlegt werden, hat der Turm diese Funktion weitgehend verloren. Inzwischen wird der Turm auch für das digitalterrestrische Fernsehen genutzt. Nach wie vor gehören aber der Deutschen Funkturm (DFMG), einer Tochterfirma der Telekom, 90 Prozent von Mannheims höchstem Gebäude - der Stadtpark-Gesellschaft nur zehn Prozent. Sie hat Restaurant, Aussichtsplattform und Aufzüge an Polomski verpachtet. "Mein Vorgänger hatte nur das Restaurant, ich musste die Aufzüge mit dazu nehmen", seufzt Polomski: "Seit Jahren habe ich nur 'draufgelegt!"

Er habe allein für die beiden Fahrstühle jährliche Kosten von 250 000 Euro, weil er ja unabhängig von Wetter und Andrang dafür stets Personal bereithalten müsse - alleine darf niemand die Fahrt antreten. Stets ist ein Aufzugführer dabei, wenn die zwei Kabinen Besucher auf das Aussichtsgeschoss oder ins Drehrestaurant "Skyline" bringen.

Steigende Kosten

Strom, Wartungsvertrag, Personal - alles werde, teurer, so Polomski. Alle sieben Jahre müssten fünf lange Stahlseile (je 25 000 Euro) ausgetauscht werden. Nicht ohne Grund seien viele Türme gar nicht mehr für die Bevölkerung zugänglich, etwa Frankfurt, Hamburg, Köln, Dortmund und Dresden. "Die Unterhaltskosten und die Sicherheitsauflangen sind einfach zu hoch", sagt er. Zuletzt hatte Polomski die Aufzugstarife vor drei Jahren erhöht. "Wir wollen sie jetzt wieder mindestens drei, eher vier oder fünf Jahre stabil halten", kündigt er an.

Bei den Preisen habe er sich an vergleichbaren Türmen in Stuttgart und München orientiert, auch die verlangen sieben Euro pro Fahrt und Person. "In Berlin zahlt man noch viel mehr und muss Schlange stehen!", sagt er. Die Regelung, dass Kinder bis fünf Jahren kostenlos und bereits ab dem sechsten Lebensjahr fünf Euro zahlen, während sie bisher ein Jahr länger "fer umme" hinauf kamen, habe er in anderen Städten abgeschaut. Dies gelte ebenso für die Regelung, dass Behinderte fünf Euro zahlen - die Begleitperson bei Gehbehinderten aber frei ist. "Wir wollten es einfach einheitlich machen, wie anderswo auch, dann sind die Leute das gewohnt."

Keine Kinderwagen

Eingeführt habe er die Preiserhöhung bereits seit Jahresbeginn, "und bisher gab es keine Reklamationen!" Allerdings verlangt Stuttgart für Behinderte, Kinder und Schüler/Studenten vier Euro, Mannheim jetzt fünf. Dagegen zahlen in Berlin schon Kinder ab vier Jahren zwischen 8,50 und 15 Euro - je nach Tageszeit. Auch für Erwachsene variiert dort der Preis nach der Uhrzeit. Früh morgens reichen 15,50 Euro, im Restaurant kostet allein eine Tischreservierung pro Fensterplatz 23,50 Euro. "Und im Eiffelturm legen sie 17 Euro hin, in Amerika immer über 20 Dollar, in Toronto gar 45 Dollar", vergleicht Polomski.

Nicht neu ist laut Polomski die - nun nur deutlicher angeschriebene - Regelung, dass Kinderwagen und Hunde wie bei anderen Türmen auch nicht mit auf den Fernmeldeturm dürfen. Hunde würden oftmals die schnelle Auffahrt und das Drehen des Restaurants nicht vertragen, Kinderwagen Wege und Drehkranz versperren sowie eine Evakuierung erschweren. Bei Rollstühlen mache man eine Ausnahme und lasse sie zu, "auch wenn sie anderswo untersagt sind".