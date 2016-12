Betrüger haben sich am Telefon erneut als Polizisten ausgegeben, um an Daten von Mannheimern zu kommen. Am Sonntag wurden bei den Revieren Mannheim-Oststadt und Mannheim-Neckarau fünf Fälle gemeldet, das teilte die Polizei gestern mit. In allen angezeigten Fällen riefen die Betrüger ältere Menschen an und gaben sich als Polizisten aus. Sie gaben vor, dass eine rumänische Einbrecherbande festgenommen wurde, die Notizen mit den Namen der Angerufenen mitgeführt hätten. So wollten die Betrüger am Telefon an Auskünfte kommen. Keiner der Angerufenen fiel darauf herein, alle beendeten die Gespräche. Die Polizei warnt nach den Anrufen die Bevölkerung, keinerlei persönliche Daten am Telefon preiszugeben. "Beenden Sie sofort das Gespräch und alarmieren Sie die Polizei", heißt es in der Mitteilung. bro