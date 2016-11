Familien haben es schwer

Die Mannheimer haben ein klares Signal geben: 77 Prozent der Bürger finden es schwierig, in der Quadratestadt eine passende Wohnung zu finden. Das hat das "MM"-Bürgerbarometer mit 1033 Befragten der Forschungsgruppe Wahlen ergeben. Die Situation verschärft sich nach Einschätzung der Mannheimer noch für wohnungssuchende Familien. Da sehen sogar 80 Prozent Probleme. "Es kommt aber bei diesen Fragen immer auf die persönliche Situation an", sagt Annette Mayer von der Forschungsgruppe Wahlen. "Die eigenen Erfahrungen bei der Suche sind entscheidend."

Frauen scheinen dabei größere Probleme zu haben. Mehr als 80 Prozent äußern dies, bei den Männern sind es nur etwa 70. Als Gründe dafür sieht Mayer, dass Frauen oft auch den sozialen Aspekt mehr im Blick haben, mehr in ihrem Umfeld von Problemen hören, aber auch selbst betroffen sind, weil sie möglicherweise alleinerziehend seien oder generell weniger verdienten. Aber nicht nur das Geschlecht spiele eine Rolle, auch die berufliche Stellung. So sehen Arbeiter oder Bürger, die früher als Arbeiter tätig waren und nun Rentner sind, die Lage auf dem Wohnungsmarkt kritischer (81 Prozent) als leitende Angestellte, bei denen nur 72 Prozent klagen. Meinungsforscherin Annette Mayer ordnet das Thema ein: "Wohnraum ist aus Sicht der Mannheimer durchaus ein großes Problem. Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass nicht jeder zurzeit auf Wohnungssuche ist. Daher ist es im Gesamten nicht so wichtig angesiedelt wie die Themen Verkehr oder Sauberkeit, die alle betreffen", erklärt Mayer.

Das "MM"-Bürgerbarometer fragte auch nach dem beliebtesten Stadtteil (siehe Grafik links). Mit 15 Prozent kommt Lindenhof auf Platz eins. Vor allem Senioren fühlen sich hier wohl, 24 Prozent der über 70-Jährigen gab Lindenhof als ihren Lieblingsstadtteil an. Auf Rang zwei steht Feudenheim, dort fühlen sich vor allem Familien wohl. Feudenheim hat bei den eigenen Bewohnern die größte Zufriedenheit - 83 Prozent. Bei den Bürgern der Garten- und Oststadt sind es noch 82 beziehungsweise 78 Prozent, die sich dort, wo sie wohnen, am wohlsten fühlen. Angetan von der Neckarstadt-Ost sind vor allem die jüngeren Mannheimer. 14 Prozent der unter 30-Jährigen finden, dass es sich in diesem Trendviertel am besten leben lässt. "Das liegt immer daran, welche Bedürfnisse man hat", sagt Mayer. "Junge Menschen wollen zentrumsnah wohnen, um auch abends mal rauszugehen. Familien mögen es eher grün und ruhig, das gilt auch für Senioren. Bei ihnen spielt noch die Verkehrsanbindung eine Rolle." Weit abgeschlagen in der Rangliste sind indes Neckarstadt-West, Waldhof, Friedrichsfeld, Hochstätt und Luzenberg.