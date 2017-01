Familienpass sehr gefragt

Viele Familienpass-Besitzer zieht es in den Luisenpark - ein beliebtes Ausflugsziel für Kinder wie hier beim Tag der Familie 2015.

Kostenlos ins Schwimmbad, ins Planetarium oder in die Reiss-Engelhorn-Museen, günstiger ins Kino, zu den Adlern Mannheim oder den Rhein-Neckar-Löwen - das und mehr ermöglicht der Familienpass der Stadt. 2016 gaben die Bürgerdienste insgesamt 17 845 Pässe aus. Damit ist die Tendenz leicht steigend - im Jahr zuvor waren es nach Angaben der Stadt 45 weniger. Den Familienpass können alle Mannheimer Bürger mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren beantragen.

"Er ist nicht nur ein Gutscheinheft", betont Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb. "Kinder und Erwachsene müssen die Veranstaltungen gemeinsam besuchen, um die Coupons einzulösen. Damit wollen wir das Familienleben bereichern und gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen entstehen lassen."

Für sozial benachteiligte Eltern und ihre Kinder hat die Stadt ein besonderes Programm: Der Familienpass plus soll für mehr Chancengerechtigkeit sorgen, erklärt Freundlieb. Zusätzlich zum regulären Familienpass enthält er beispielsweise auch einen Sachmittelgutschein für Sportbekleidung, Malutensilien oder Ähnliches. Das solle Familien nicht nur Tagesausflüge ermöglichen, sondern ihnen auf lange Sicht helfen.

So geht’s zum Familienpass Alle Mannheimer Bürger mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren können den Familienpass kostenlos beantragen.

erhältlich. Den regulären Familienpass können Mannheimer auch online beantragen: http://www.mannheim.de/familienpass. (hil)

Schwimmen und Lesen beliebt

Besonders stark nachgefragt seien die Sport- und Freizeitangebote wie zum Beispiel die Schwimmbadgutscheine. Aber auch die Jahresgebühr für die Stadtbibliothek werde häufig in Anspruch genommen, ebenso wie die Eintrittskarten für Luisenpark und Herzogenriedpark.

"Mittlerweile nutzen 62 Prozent der Familien in Mannheim unser Angebot", freut sich Freundlieb. Auch Bürgermeisterin Felicitas Kubala spricht von einem "Erfolgsmodell".

2017 investiert die Stadt 440 000 Euro in den Familienpass. Auf die teilnehmenden Organisationen kommen dabei keine Mehrkosten zu, da die Stadt das Angebot trägt. Manche Einrichtungen wie die Adler Mannheim oder Cinemaxx und Cineplex entscheiden sich jedoch freiwillig dafür, ihre Vergünstigungen kostenlos anzubieten, sagt Ulrike Freundlieb. Für den Familienpass plus stellt die Stadt pro Jahr 25 000 Euro zur Verfügung. Das Gesamtbudget sei damit unverändert im Vergleich zum Vorjahr, so Bürgermeisterin Freundlieb. Die Angebote seien ebenfalls gleich geblieben - man setze auf altbewährte Kooperationen.