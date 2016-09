Familientragödie in Neckarau: Noch viele Fragen offen

Alle Bilder anzeigen "Auf einmal bist Du nicht mehr da . . .": Abschiedsgruß des Vaters der getöteten Zehnjährigen inmitten vieler Blumen, Kerzen und Plüschtiere auf den Treppen des Hauses in der Neckarauer Schulstraße. © Tröster Kerzen der Trauer und der Erinnerung an das getötete Mädchen.

Das Motiv der Frau, die am Freitag in Neckarau ihre zehnjährige Tochter umgebracht haben soll, ist weiter völlig unklar. Noch wissen die Ermittler auch nicht, was sich genau in der Nacht in dem Einfamilienhaus in der Schulstraße abspielte. Die Kriminaltechnik habe "umfangreiche Spuren gesichert", sagte Polizeisprecher Markus Winter. Die werde man "in aller Ruhe auswerten" und die Ergebnisse immer wieder mit den bisherigen Erkenntnissen abgleichen. Das werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, kündigte er an.

Unklar ist, ob dem Jugendamt die Probleme in der Familie bekannt waren. Eine Sprecherin der Stadt lehnte unter Hinweis auf das Sozialgeheimnis aber jede Stellungnahme, auch ob es Anrufe von Nachbarn gab, rundweg ab. Auf den Hinweis, dass sie bei fehlender Kenntnis des Jugendamtes ja einfach mit "nein" antworten könnte, wollte sie ausdrücklich jegliche Befassung des Jugendamtes mit der Familie "weder bestätigen noch dementieren".

Nach der Obduktion der Leiche des zehnjährigen Mädchens steht bisher nur fest, dass sie wohl gegen 0.30 Uhr zu Tode kam. Ursache waren, so die Polizei, mehrere Messerstiche" - die genaue Zahl wollte der Polizeisprecher auf Anfrage nicht nennen. Er bestätigte aber Informationen dieser Zeitung, dass die mutmaßliche Täterin erst gegen 10.20 Uhr selbst die Beamten anrief. Was dazwischen geschah, ist offen.

841 Verdachtsfälle – aber was ist „Kindeswohlgefährdung“? Fragen zu der Neckarauer Familie will die Stadt "zum Schutz der Persönlichkeitsrechte von Betroffenen nicht beantworten". Aber ganz generell gibt sie als "dringenden Rat des Jugendamtes" weiter: "Wenn Nachbarn den Eindruck gewinnen, dass ein Kind sich unmittelbar in Gefahr befindet, sollte unverzüglich die Polizei verständigt werden, die dann - im Gegensatz zu Mitarbeitern des Jugendamtes - die Befugnis hat, vor Ort einzugreifen und die Wohnung zu betreten". Auch bei der Kindesschutzstelle beim Jugendamt können Bürger sich melden - unter der Telefonnummer 293 37 00 während der üblichen Öffnungszeiten. Aber wenn Hilfeschreie aus der Nachbarwohnung zu hören sind, sollte man lieber gleich den Polizeinotruf 110 wählen. Generell werde unterschieden zwischen: akuter Kindeswohlgefährdung: wenn eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes bereits eingetreten ist oder mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten ist. latenter Kindeswohlgefährdung: wenn der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung nicht auszuschließen ist. keiner Kindeswohlgefährdung: wenn keine Gefahr besteht, aber Hilfe- und Unterstützungsbedarf. kein Handlungsbedarf: weder Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung noch Unterstützungsbedarf. Laut Stadt gab es 2015 in Mannheim 841 Überprüfungsverfahren einer Verdachtsmeldung auf eine Kindeswohlgefährdung. In 37,8 Prozent der Verfahren bestätigte sich 2015 durch die Überprüfung eine akute oder latente Kindeswohlgefährdung. Wenn ein Hinweis eingehe, "verschaffen sich die zuständigen Fachkräfte des Jugendamtes einen unmittelbaren Eindruck vom betroffenen Kind und seiner persönlichen Umgebung, zum Beispiel durch einen Hausbesuch, einen Besuch in der Kindertageseinrichtung, der Schule oder über Einladung der Eltern ins Jugendamt". Dann würden "nach sorgfältiger Prüfung alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz des Kindes ergriffen". pwr [mehr...]

Der Tatort lag nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft in der Wohnung - wo genau, wollte der Polizeisprecher nicht sagen. Braune Spitzer auf und vor der Treppe des Hauses, wo nach wie vor viele Blumen, Teelichter, Kerzen und Plüschtiere abgestellt werden, seien indes kein Blut: "Das ist braune Farbe von Renovierungsarbeiten am Dachkandel, das haben wir geprüft", erklärte Winter. Das Haus bleibt zunächst weiter von der Polizei versiegelt. "Die Ermittler müssen noch mal 'rein", doch "im Lauf der Woche" werde es freigegeben.

"Krankengeschichte" geprüft

Wo sich der Vater des Mädchens derzeit aufhält, konnte der Sprecher nicht sagen - in die Wohnung kann er derzeit ja nicht. Er hat dort nur eine Igel-Figur und einen Zettel abgelegt, um seine Trauer über seine Tochter auszudrücken: "Auf einmal bist du nicht mehr da, Viktoria. Ich liebe Dich dein Papa." Wo der Mann während des lautstarken Streits, den Nachbarn hörten, und während der Tat in der Nacht zum Freitag war, werde derzeit noch ermittelt. Die Polizei traf ihn jedenfalls, als sie in die Wohnung kam, nicht dort an. Er sei bei der Arbeit, hieß es da. In jedem Fall sei der Mann aber "kein Beschuldigter", betonte der Polizeisprecher.

Dagegen steht die 38-jährige Mutter, die noch am Tatort festgenommen worden war, unter Mordverdacht und sitzt in Untersuchungshaft. Derzeit werde "alles ermittelt, was be- und entlastend ist", so die Polizei. Dazu gehöre auch "ihre Krankengeschichte", wie der Sprecher sich ausdrückte, wozu man medizinischen Sachverstand hinzuziehe. Angaben aus der Nachbarschaft, die Frau habe unter Depressionen gelitten und es habe familiäre Konflikte gegeben, "haben wir auch gehört und werden geprüft, hieß es. Und natürlich schauten sich die Ermittler vom Dezernat für Kapitaldelikte "das gesamte familiäre Umfeld an, das gehört dazu".

"Nicht zutreffend" ist nach seinen Worten aber die Behauptung, Nachbarn hätten schon nachts wegen Schreien aus dem Haus die Polizei alarmiert. Die habe kurz mit einem Streifenwagen vorbeigeschaut, sei aber wieder weggefahren: "Das kann ich nicht bestätigen", sagte er.