FDP vermutet „Vetterleswirtschaft“

Der Rechtsstreit um die Leitung der Verkehrspolizeidirektion beim Polizeipräsidium Mannheim hat nun auch ein politisches Nachspiel. Nachdem der Polizist Dieter Schäfer (Bild) mit seiner Klage gegen die ihm versagte Beförderung auf den Chefposten vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe Erfolg hatte, richtete Hans-Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Landtag, eine zehn Fragen umfassende Anfrage an das Innenministerium.

Schäfer ist, wie berichtet, seit Anfang 2014 als Polizeidirektor kommissarisch Leiter der Verkehrspolizei. Als er sich offiziell um den Chefposten bewarb, wurde er abgelehnt. Er sollte die Aufgabe weiter nur kommissarisch wahrnehmen. Die höher dotierte Stelle des Chefs, ein Leitender Polizeidirektor, war einem anderen Beamten zugedacht. Der ist im Landeskriminalamt Spezialist für Datenverarbeitung, gilt dort als unabkömmlich und sollte gar nicht nach Mannheim kommen - nur die besser dotierte Stelle erhalten.

Das Verwaltungsgericht untersagte dem Land dieses Vorgehen. Zudem bezeichnete es die Zeugnisse für Schäfer, die als Begründung für die ausbleibende Beförderung genannt wurden, als fehlerhaft und forderte eine erneute Beurteilung.

"Hier liegt die Vermutung nahe", so Rülke, "Schäfer sollte verhindert werden". Er vermutet, der Inspekteur der Polizei im Innenministerium habe zuungunsten von Schäfer auf den Mannheimer Polizeipräsidenten eingewirkt, dass er diesen schlechter beurteilt. "Angesichts dieser Erkenntnisse erscheint es nicht abwegig, Vetterleswirtschaft zu vermuten", so Rülke.

Appell an Strobl

Der FDP-Fraktionschef fragt daher die Landesregierung nach den Konsequenzen aus dem Beschluss des Verwaltungsgerichts und welche Unterlagen zu dem Vorgang vorliegen. Zugleich unterstellt Rülke, dass Schäfer "als der offenbar am besten geeignete Kandidat" von der Polizeispitze im Ministerium "aus fachfremden Gründen nicht gewollt ist".

Mit der Anfrage will Rülke Innenminister Thomas Strobl und seinen Staatssekretären "die Chance gegeben, sich als tatkräftige Aufklärer zu beweisen und so den Schaden bei Polizei und Innenministerium zu begrenzen". Er appelliert an Strobl, bei der Besetzung der Stelle "die Rechtmäßigkeit zu finden, die seinem Amtsvorgänger abhandenkam". Die Vorgänge fallen nämlich in die Amtszeit von Innenminister Reinhold Gall (SPD). Die dafür verantwortlichen Beamten indes sind alle immer noch da. pwr (Bild: pol)