Feinstaubwerte schnellen in die Höhe

Im gesamten Jahr 2016 gab es keine einzige, in den ersten Tagen 2017 wurden bereits drei Überschreitungen des Feinstaub-Grenzwerts an der automatischen Luftmessstation des Landes Baden-Württemberg im Mannheimer Norden registriert.

Wie Tatjana Erkert von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) in Karlsruhe mitteilte, übertraf die Belastung der Luft mit Schwebstoffen der Größe PM-10 (Durchmesser bis zu zehn Millionstel Meter) am Sonntag, Montag und Dienstag, 22., 23. und 24. Januar, die zulässige Grenze von 50 Millionstel Gramm pro Kubikmeter Luft. Erlaubt sind pro Jahr höchsten 35 solcher Überschreitungen. Genau 50 Millionstel Gramm zeigte die Messstation im Gewann Steinweg in der Nähe der Bundesstraße 44 am Samstag, 21., und am gestrigen Mittwoch, 25. Januar, an.

Erkert wies darauf hin, dass die online abrufbaren Messwerte der Station Mannheim Nord "lediglich vorläufige Werte" seien, die wegen des kontinuierlichen Messverfahrens weniger genau seien als die Luftmesswerte, die gleichzeitig in Mannheim-Nord sowie an der Station Mannheim-Friedrichsring in einem aufwendigen, etwa dreiwöchigen Verfahren ermittelt würden. Diese Daten seien aber die Grundlage für die gesetzlich geregelte Feststellung der Luftbelastung und möglicher Grenzwertüberschreitungen, betont Erkert.

Umweltschützer kritisieren, dass in Mannheim nur noch an zwei Stellen Daten gesammelt werden. Das Land hatte weitere Messanlagen aus Kostengründen geschlossen.