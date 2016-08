Feste Freundschaft der ersten Stunde

Für Swansea ist Mannheim die Nummer eins - daran läßt Joanne Cutler, die im Rathaus der zweitgrößten Stadt in Wales für die Beziehungen zu den Partnerstädten zuständig ist, keinen Zweifel. Sie verweist auf ein seit 1999 gepflegtes Austauschprogramm für Auszubildende der ABB und Praktikanten der Stadtverwaltung: "Wir haben zweimal im Jahr junge Mannheimer für zwei Monate zu Gast, die im Einzelhandel und in der Gastronomie jobben, um ihr Englisch zu verbessern."

Swansea hat von seinem wohl berühmtesten Sohn, dem Dichter Dylan Thomas, seinen Spitznamen weg: "ugly, lovely town" - hässliche, liebenswerte Stadt nannte der Poet seine Heimat, die viel mit Mannheim gemeinsam hat: Beide erlitten massive Zerstörungen durch die Bombardements im Zweiten Weltkrieg. Danach durchliefen beide Städte einen vergleichbaren Strukturwandel weg von der Schwerindustrie. Heute sind in Swansea Tourismus, Handel, Dienstleistungen und Finanzwirtschaft die wichtigsten Einkommensquellen. Beide Städte sind zudem die jeweiligen regionalen Einkaufsmetropolen.

Frieden schließen nach dem Krieg

Angefangen haben die Beziehungen Mannheim-Swansea genaugenommen schon 1954, neun Jahre nach Kriegsende, als man sich bei einem ersten Schüleraustausch über den Trümmern des verheerenden Krieges die Hände reichte und Frieden schließen wollte - und zwar nicht nur auf dem Papier und in der Politik, sondern ganz konkret, von Mensch zu Mensch.

Es folgten Jugendverbände, Bildungsträger und Vereine, so dass die offizielle Verschwisterung der beiden Städte schon am 2. April 1957 erfolgte, als der damalige Swanseaer Oberbürgermeister Harry Libby und sein Mannheimer Amtskollege Hans Reschke im Florian-Waldeck-Saal des Zeughauses gemeinsam eine Gemeinderatssitzung leiteten - und Mannheims erste Städtepartnerschaft besiegelten.

Groß gefeiert wird dieses Ereignis 2017 allerdings nicht - 60 Jahre sind nur ein "kleines Jubiläum". Eine Mannheimer Delegation wird aber ins Vereinigte Königreich reisen, um zu gratulieren. 2007 hatte es auf beiden Seiten des Ärmelkanals große Feierlichkeiten gegeben, Mannheims damaliger Oberbürgermeister Gerhard Widder ist seither - neben dem britischen Thronfolger Prinz Charles und dem früheren US-Präsidenten Jimmy Carter - Ehrenbürger Swanseas.

Vereine pflegen den Austausch, allen voran der Gesangverein Teutonia und die Gwalia Singers aus Swansea, die der Verständigung der früheren Kriegsgegner in der Sprache der Musik eine Stimme gaben. Auch im Sport ist man sich trotz der 908 Kilometer Luftlinie Entfernung und mehrerer Liga-Klassen Distanz ganz nah: Die Waldhof-Krauts, Fan-Organisation des SV Waldhof, halten die Verbindung zu ihren Kumpels vom FC Swansea City, der in der vergangenen Saison in die erste britische Liga aufgestiegen ist.

Außerdem stammt der walisische Fußball-Nationaltrainer Chris Coleman aus Swansea, was die Begeisterungskurve während der Fußball-Europameisterschaft auch in Mannheim steigen ließ. Apropos berühmte Swanseaer: Popstar Bonnie Tyler kommt ebenso aus der walisischen Hafenstadt wie Oscar-Preisträgerin Catherine Zeta-Johnes, Rocklegende Spencer Davis und der konservative britische Umwelt- und Verteidigungsminister der Ära Thatcher, Michael Heseltine.

Viele Kurpfälzer und Walliser haben sich im Laufe der Zeit privat gut angefreundet, gegenseitige Besuche und Ferienaufenthalte inbegriffen. Intensive Kontakte pflegen auch die beiden Universitäten in Swansea und Mannheim über das Erasmus-Austauschprogramm der Europäischen Union (EU). Zudem, so Jana Garbrecht, Joanne Cutlers Mannheimer Kollegin, treffen sich die Stadtspitzen regelmäßig: Am 16. September steht die jährliche Visite des Oberbürgermeisters David Hopkins bei seinem Mannheimer Kollegen Peter Kurz auf dem Programm. Eine freundschaftliche Tradition, die nach dem Brexit-Votum für die Walliser eine ganz neue Bedeutung gewinnen könnte.

"Zwei Jahre lang läuft alles weiter wie bisher", sagt Horst-Georg Trodler vom ABB Training Center, der - damals gerade 15-jährig - vor 50 Jahren erstmals nach Swansea gekommen war. Für die ABB organisiert er die England-Aufenthalte der Azubis, die ebenfalls über Erasmus von der EU finanziert werden. "Wie es damit nach dem Brexit weitergeht, wissen wir nicht", bedauert Trodler.

Dass seit einigen Jahren auch kein echter Schüleraustausch mehr stattfindet, ist für Trodler ebenfalls traurig. Deutsch als Fremdsprache, so vermutet er, sei für die Briten generell weniger interessant als Spanisch oder Französisch. Deswegen besuchen zur Zeit nur selten Jugendliche aus Wales die Kurpfalz und umgekehrt - ein neuer Anstoß nach sechzig Jahren wäre also fällig.