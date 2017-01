Feuermelder angezündet

Bei mehreren Bränden in der Flüchtlingsunterkunft im Benjamin Franklin Village sind am Donnerstag mehrere Sicherheitskräfte leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei gestern mit. Demnach wurden am Donnerstagabend zwischen 22 und 23.50 Uhr in den Fluren von zwei Gebäuden der Unterkunft drei Brandmelder angezündet. Die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma evakuierten die Räumlichkeiten und brachten die Bewohner ins Freie.

Suche nach Tätern dauert an

Dabei erlitten sie nach Angaben eines Polizeisprechers unter anderem Atemwegsreizungen durch den Löschschaum, ein Beschäftigter des Unternehmens stürzte auf einer Treppe. Die Verletzten seien vor Ort vom Rettungsdienst betreut worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte die Feuerwehr, die mit drei Löschzügen im Einsatz war, die Brände schnell löschen. Die Flammen hätten nicht auf die Gebäude übergegriffen, Wände und Decken seien aber stark verrußt worden. Wie hoch der entstandene Schaden sei, lasse sich noch nicht sagen. Unklar blieb gestern auch, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt der Brände in den Gebäuden aufhielten.

Auch zu dem oder den Tätern gab es gestern nach Polizeiangaben noch keine Hinweise. Am Donnerstagmittag hatte es in einem weiteren Gebäude der Unterkunft bereits einen ähnlichen Vorfall gegeben. Kurz vor 12 Uhr sei auch hier ein Feuermelder vorsätzlich angezündet worden. Der Brand habe aber ebenfalls schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden können. tat