Fleischgenuss der Superlative

"Es kann gar nicht besser sein", sagt Bernhard Wiegel aus Ladenburg. Und er ist nicht alleine mit seiner Meinung, denn wer die Gesichter der Teilnehmer der "Morgentour" zum "Deidesheimer Hof" betrachtet, weiß: Hier befinden sie sich in einem Paradies für Fleischfreunde. Sternekoch und Küchendirektor Stefan Neugebauer nahm mit dem Küchenchef des "Schwarzen Hahn", Felix Jarzina, 48 Leser dieser Zeitung mit auf eine siebengängige Reise durch die Welt von hochwertigstem Rind- und Schweinefleisch der Wormser Metzgerei David.

Der Abend soll keine steife Veranstaltung werden, sondern die Gäste mit einbinden, ihnen aber auch Informationen liefern. Deshalb gibt es nur die ersten beiden Gänge an die Tische serviert. Die Weine an diesem Abend kommen vom Weingut Dr. Bürklin-Wolf aus Wachenheim. Den Anfang macht ein Pastrami mit Basilikumpesto, Orange, Fenchel und einer Krustentierpraline als Krönchen.

Serviert wird in der Küche

"Es schmeckt phänomenal", beschreibt Irmgard M. T. Friedrich die geschnittenen zarten Rinderbruststreifen, die erst gepökelt, dann geräuchert und schließlich gegrillt werden. "Davon könnte ich glatt zwei Portionen essen." Nun folgt ein kurzweiliger Ritt durch die Kunst des Bratens und Garens. "Jedes Fleisch muss unterschiedlich zubereitet werden, Pastrami etwa braucht über 24 Stunden, bis es fertig ist", erklärt Metzger Jürgen David, während er einen Rinderrücken vor den Augen der Gäste in dem Gewölbekeller des Traditionshauses ausbeint. Der Rücken vom Donnersberger Black-Angus-Rind hat zuvor sechs Wochen in der Reifekammer mit Himalaya-Salzwand in Davids Metzgerei verbracht - und wurde damit zum "Dry-Aged-Beef", zum trocken gereiften Fleisch.

Als zweiten Gang präsentieren Stefan Neugebauer und sein Team im Ponzusud gegarte Tranchen vom Iberico Rücken mit Erbsen-Minze-Mousseline (Schaum) und eingelegter Birne. Bevor Sonja Wocheslander probiert, knipst sie ein Foto des hübsch angerichteten Tellers. "Für die Kollegen. Denen habe ich erzählt, dass ich heute toll essen gehe." Ihr Urteil nach dem ersten Bissen: "Das ist der Hammer. Ich bin im Iberico-Schwein-Himmel." Bloß was der Ponzusud ist, darauf kann sich die Mannheimerin keinen Reim machen. Neugebauer hilft: Ponzusud sei ein Sud aus Sojasoße, Mirin (Reiswein) und Limettensaft.

Für Gang drei bis sechs geht es in die heiligen Hallen der Köche. Unter den neugierigen Blicken der Gäste richtet das Küchenteam des "Deidesheimer Hofes" ein Tatar vom Angus Rind mit Wasabisorbet an. "Scharf, aber sehr gut", lautet das Urteil der Hockenheimerin Irmgard Friedrich, die gerade die zweite Gabel mit dem roten rohen Fleisch und dem giftgrünen Wasabi-Topping belädt.

Das eben noch ausgebeinte Angus-Entrecote wird nun mit Wirsing à la Crème und Senfmousseline in der von Edelstahl glänzenden Sterneküche angerichtet. "Köstlich", loben Gabi Mohr und Claudia Stepken, "auch das Kartoffelpüree mit Senfkörnern ist superlecker". Das wollen die beiden Mannheimerinnen zu Hause selbst ausprobieren und nachkochen.

Neben dem Angus gibt es auch Flank Steak - ein Teilstück des Rinderbauchlappens - und Rumpsteaks von der "alten Kuh". Was sich sehr nach Resteverwertung anhört, wird der "Rubia Gallega", einer alten spanischen Hausrinderrasse, nicht gerecht. Das Fleisch zeichnet sich durch ein sehr intensives Aroma, eine dunkle Fleischfarbe und gelbes Fett aus. "Das kommt daher, dass die Kühe ein deutlich längeres Leben und in der Regel einige Kälber mit ihrer Muttermilch aufgezogen haben", erklärt Jürgen David den Lesern. "Die ,Rubia Gallega' ist weltbekannt und sehr begehrt, jedoch gibt es nicht sehr viele davon. Wir haben uns vor Ort in Galizien umgesehen, und die Bauern, die Haltung und der Schlachthof haben uns überzeugt", erklärt der Metzger. Und das Urteil der Leser? "Sehr gut, wenn auch nicht ganz so zart wie das Flank Steak", befindet Karin Peters aus Mannheim.

Im schummrig ausgeleuchteten Backsteingewölbe, das dem "Deidesheimer Hof" als Rotweinkeller dient, richtet Mitarbeiter Mario Chmielorz den süßen Abschluss des Genuss-Abends an: Valrhona-Schokoladenmousse mit eingelegten Zwetschgen und Portweineis. "Der Nachtisch ist super", urteilt der Mannheimer Michael Danzer, während er auch noch den letzten Rest der Mousses feinsäuberlich aus dem Glasbecher kratzt. "Der Abend ist rundum gelungen", lobt seine Frau Barbara Zülsdorf. Und Ralf Stuhlfauth aus Mannheim stellt fest: "Wir haben heute Abend viel gelernt und sind mehr als satt - ich bin rundum zufrieden."