Flüchtling, Einheimischer? Musiker!

"So viele gute Dinge, so viele gute Orte. Vielleicht fahre ich raus wie früher mit meinem BMX-Rad. Dann will ich allein sein mit mir, vielleicht in den Park gehen, vielleicht einen Kaffee trinken, vielleicht verbringe ich den Tag einfach so und erwarte nichts." Es ist nach zehn Uhr, als auf dem gut besuchten Begegnungsfest im Kulturhaus diese Zeilen durch den Raum schallen.

Es mag für den ein oder anderen normal klingen, doch für Adnan, der diesen Text verfasst hat, ist es der Ausdruck seines innigsten Wunsches. Er ist aus dem Iran geflohen, westlicher Sport wird in der islamischen Republik nicht gern gesehen. Er kam nach vielen Umwegen hier in Mannheim an und bildet zusammen mit anderen Jugendlichen die "Rapfugees". An diesem Abend stellen sie ihre erste CD "Younity" vor. Der Titel steht für "You" und "Unity" ("Du" und "Einheit") - Einigkeit, bei Wertschätzung jeder einzelnen Person. Der Name könnte für diese CD kaum besser gewählt sein. Der Weg der Kinder und jungen Erwachsenen war nicht leicht. Sie wurden entwurzelt und hinterlassen jetzt hier ihre Spuren, erzählen mit Musik Geschichten.

Das Album wurde im Rahmen des Projektes "Sprachen, die verbinden" in einer Kooperation des Kulturhauses Käfertal mit der "Who am I Creative Academy" entwickelt, unterstützt vom Flüchtlingsfonds Mannheim, dem Bezirksbeirat Käfertal und der Firma Rack und Schuck. Entstanden sind 14 Songs, die direkt ins Ohr gehen. Mehr als 40 junge Menschen, Geflüchtete und Einheimische, Jungs und Mädchen, waren an der Produktion beteiligt. Sie alle nun auf die Bühne zu bringen - unmöglich. "Ein Jahr lang haben wir uns jeden zweiten Sonntag im Studio getroffen", erzählt Tobias Schirneck, Leiter des RapfugeeCamps und selbst Rapper.

Aus dem Camp wurde eine Band. "Wir haben zusammen geweint, gelacht, getanzt, manchmal 20 Mann nachts um zwei", beschreibt er die Zusammenarbeit. Die Situation sei durch die Transfers erschwert worden. "Dann sind sie von einem Tag auf den anderen in Karlsruhe oder Koblenz untergebracht", berichtet der Sozialarbeiter.

Gestern sind viele der Protagonisten wieder zusammen gekommen, haben die ganze Nacht geprobt. Die Hip-Hopper im Alter zwischen elf und 30 Jahren klingen, als hätten sie seit Jahren nichts anderes gemacht. "Anfangs dachte ich, wir legen fertige Beats unter die Stücke", erklärt Dario Allegra, ebenfalls Mitglied bei "Who am I". Doch dann war der Produzent so hingerissen von dem Flow, dem Sprachfluss und dem Rhythmus des Sprechgesangs, dass er für jedes Stück eigene Musik einspielte. Sie bildet die Grundlage für die eindringlichen Texte. Und die sind berührend positiv. Das betont auch die Projektverantwortliche Ute Mocker: "Trotz der einschneidenden Erlebnisse dieser jungen Leute schreiben sie so schöne Lyrik, etwa über die Rose Syrien."

Das gilt auch für Emannuel aus Algerien. Er trägt sichtbare Narben auf der Haut. Trotzdem feiert er das Leben, ist voller Hoffnung. In dem Booklet zur CD sind auch seine Worte abgedruckt, ins Deutsche und Englische übersetzt. Eingesungen sind die Lieder in 14 Sprachen, etwa in Mandinka, Kreol oder Patois. Und in Farsi. Adnan, der iranische Radkünstler, er rappt in seiner Muttersprache doubletime. Zweimal so schnell wie es der Takt eigentlich vorgibt. Für den talentierten Jungen gibt es am Ende des Abends noch eine besondere Überraschung: Zwei Räder, die das Glück bedeuten.