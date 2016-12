Fördermittel als „gut angelegtes Geld“

Bei der Scheckübergabe: Frederik Wenz (Klinikum/v. l.), Jan Stallkamp (Fraunhofer-Institut), Elmar Bourdon (Stadt), Staatssekretärin Karin Schütz, Bürgermeister Michael Grötsch, Mathias Hafner (Hochschule), Christiane Rahm (Stadt). © sma

Von einem Fünfjährigen kann man eigentlich noch nicht viel erwarten. Ein bisschen was zwar schon, in diesem Alter werden heute die meisten Kinder eingeschult. Doch Geburtstagsfeiern sind dafür da, dass man sie beschenkt und lobpreist. Das ist beim Cluster Medizintechnologie, dessen fünfjähriges Bestehen gestern im Klinikum mit einem Festakt gefeiert wurde, nicht anders. Alle Redner zeigten sich beglückt, welch vielversprechende Entwicklung das "Kind" bereits erkennen lasse.

Wobei dieses "Kind" so viele Väter, Tanten, Vettern und Paten hat, dass Clustermanager Elmar Bourdon von der städtischen Wirtschaftsförderung um "einen gemeinsamen Schlussapplaus" für all die lokale Prominenz aus Politik, Medizin, Wissenschaft, Forschung und Unternehmen bittet - jeden Einzelnen nach der Begrüßung zu beklatschen, würde viel zu lange dauern.

Drittgrößte Branche im Land

Cluster Medizintechnologie Als Cluster definiert der Duden eine "als einheitliches Ganzes zu betrachtende Menge von Einzelteilchen". Darunter versteht man auch, wenn sich unterschiedliche Einrichtungen zur Kooperation zusammenschließen. Nachdem ein externes Gutachten der Medizintechnologie ein gewaltiges Wachstumspotenzial bescheinigte, richtete die Stadt Mannheim 2011 hier ein solches Cluster ein. Dabei arbeiten Stadt, Land, Hochschulen, Wirtschaft, Medizin und Forschung zusammen. So wurde im Klinikum ein Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung eingerichtet. Das Herzstück des künftigen MMT (Mannheim Medical Technology)-Campus soll ein Business Development Center Medizintechnologie beim Klinikum werden. sma

Das größte Geldgeschenk hat Karin Schütz mitgebracht, Staatssekretärin im Stuttgarter Wirtschaftsministerium. Dieses bezuschusst das neue Business Development Center Medizintechnologie, das beim Klinikum als "Leuchtturmprojekt" entstehen soll, mit sieben Millionen Euro. Fünf davon stammen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. Die Mittel seien "gut angelegtes Geld", so Schütz. "Medizintechnologie made in Mannheim" gelte überregional als Gütesiegel. Jeder achte baden-württembergische Arbeitsplatz sei bereits in der Gesundheitswirtschaft, die damit gleich hinter der Autobranche und dem Maschinenbau rangiere. Die Stadt habe das enorme Wachstumspotenzial hier erkannt und eine Innovationsförderung mit "intelligenten Strukturen" entwickelt.

Bürgermeister Michael Grötsch zeigt sich erfreut: "Ich habe mit großem Interesse gehört, mit welcher Begeisterung das Land die Stadt Mannheim sieht." In ihr arbeiteten mittlerweile im Bereich Medizintechnologie rund 9500 Beschäftigte in mehr als 90 Unternehmen. Und "jeder Arbeitsplatz hier sichert 0,75 weitere Arbeitsplätze in anderen Sektoren". In den fünf Jahren habe man "einige Meilensteine gesetzt". Dann bittet der Wirtschaftsdezernent um Nachsicht für seinen vorzeitigen Abschied: Er müsse nun zur Großmarkt-Aufsichtsratssitzung: "Da geht es um die Fleischversorgung." Man meint, über diesen Scherz die vielen Mediziner im Saal besonders laut lachen zu hören.

Den Nutzen des Clusters verdeutlicht Jan Stallkampf, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung: "Wir hatten einen Hersteller hier, der seit 15 Jahren Operationsstative entwickelt - der war noch nie im OP." Frederik Wenz, der Ärztliche Direktor und Geschäftsführer des Klinikums lobt "die kurzen Wege von der Werkstatt des Forschers ans Krankenhausbett". Mit dem Cluster habe man "hervorragende Startvoraussetzungen" geschaffen. "Viel wurde erreicht", sagt auch Mathias Hafner, Prorektor der Hochschule. "Aber ich bin sicher, das Beste liegt noch vor uns." Das hören Fünfjährige gern.