Frauenpolitik als Frage der Haltung

Es hat sich viel getan - es gibt aber noch ziemlich viel zu tun. Diese Botschaft zog sich bei dem Festakt "30 Jahre kommunale Gleichstellungsarbeit" durch die Reden. Das launig wie lehrreich gestaltete Programm präsentierte im Saal der Jüdischen Gemeinde eine beharrlich erkämpfte Erfolgsgeschichte, bei der freilich das unumstößliche Happy End noch fehlt. Dass wieder Stimmen für "Heim und Herd" als vorgegebene (Frauen-)Berufung laut werden, merkten Rednerinnen als höchst bedenklich an.

Beide Geschlechter auf Augenhöhe

In Einklang mit wunderbaren Musikerinnen sorgte die moderierende Schauspielerin Monika-Margret Steger dafür, dass bei der Festakt-Inszenierung auch heitere Anekdoten wie ironische Rückblicke eine Bühne bekamen. Schließlich haben heutige Feministinnen mit dem immer noch herum wabernden Bild "verbiesterter Blaustrümpfe" so wenig gemeinsam wie mit der Behauptung, Emanzipation richte sich gegen das andere Geschlecht. Auch diese Botschaft verknüpfte die Reden: Gefragt sind Förderstrategien, die Frauen in ihrer Vielfalt nicht gegen das andere Geschlecht positionieren, sondern Mann und Frau auf Augenhöhe bringen. Die Frauenerwerbsquote sei zwar enorm gestiegen, resümierte Oberbürgermeister Peter Kurz, gleichwohl offenbare die Arbeitsrealität Ungleichgewicht: 23 Prozent aller Führungskräfte sind inzwischen weiblich besetzt - im Niedriglohnsegment dominieren hingegen Frauen mit 85 Prozent. Das Amt für Gleichstellung werde sich so schnell nicht überflüssig machen - eine Prognose, mit der Peter Kurz nicht allein stand.

Landtagspräsidentin Muhterem Aras freute sich, eine Wette gewonnen zu haben: Ihr Büroleiter hatte noch morgens gemutmaßt, dass bei solch einem Jubiläum vermutlich (wie so häufig) gelte: Frauen allein im Saal. Von wegen! Quer durch die kommunale Verwaltung zeigten Männer Präsenz. Die Schwäbin mit türkischen Wurzeln und steiler Politikkarriere wertete Frauenförderung als "eine Frage der Haltung" - bei beiden Geschlechtern.

"Rote Laterne" für Landtag

Dem baden-württembergischen Landtag verpasste sie angesichts eines Parlamentarierinnen-Anteils von gerade mal 24 Prozent "die rote Laterne". Dass es sehr wohl qualifizierte Politikerinnen gebe, zeige das Regierungskabinett mit so vielen Minsterinnen wie Ressortchefs. Als bundesweit herausragende Mannheim-Projekte lobte die Landtagspräsidentin den Frauenkulturrat, das Gründerinnenzentrum Gig 7 und den nach der Mäzenin Helene Hecht (1854 bis 1940) benannten Preis für Künstlerinnen der Region.

Außerdem hob sie als wegweisend die Kontaktstelle "Frau und Beruf" hervor, die seit 2002 für den ersten Arbeitsmarkt qualifiziert und Berufsrückkehrerinnen fit für den Job macht. Herausforderungen und Chancen eines zeitgemäßen Gleichstellungsdiskurses beleuchtete Ilse Lenz, emeritierte Professorin für Soziologie. Ihr Befund: Geschlechterrollen sind "komplexer und widersprüchlicher" geworden, weil sie von vielen Faktoren, auch Migration, geprägt werden. Die Wissenschaftlerin wies daraufhin, dass heute so viele türkischstämmige Mädchen wie noch nie Abitur machen - aber gleichzeitig die Schulabgang-Quote ohne Anschluss mit 50 Prozent extrem hoch liegt. Nach wie vor, so Ilse Lenz, haben aufstrebende Frauen damit zu kämpfen, dass Männer Konkurrenz wittern. Sie zitierte den Ausspruch eines Politikers: Im Parlament sei eine Frau wie eine Blume, hingegen würden viele Frauen Unkraut gleichen. "Leider gibt es diese Meinung immer noch."

Als Ilse Thomas vor drei Jahrzehnten ihre Pionierarbeit im Frauenbüro aufnahm, bangte in einer deutschen Flüchtlingsunterkunft eine junge Iranerin um ihre Zukunft: Zahra Deilami - seit 2015 Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Mit ihrer langjährigen Vorgängerin "verbindet mich die Leidenschaft für Menschenrechte", sagte die Kulturwissenschaftlerin. Auch ihr gehe es darum, Frauen statt Einbahnstraßen mannigfache Wege zu ebnen - in Bildung und Beruf, aber auch in Gesellschaft und Kultur.