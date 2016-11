Freies Internet für alle Bürger

In 35 Dienststellen der Stadt Mannheim gibt es seit Mittwoch kostenloses WLAN.

In 35 ihrer Dienststellen bietet die Stadtverwaltung seit gestern den Bürgern kostenfreien und unlimitierten Zugang zum Internet per Drahtlosverbindung (WLAN) an.

Das Drahtlos-Netzwerk mit dem Namen "MA-WLAN" werde zusammen mit mit dem Verein Internet in Karlsruhe (INKA e.V.) angeboten, der bereits seit 2003 für die WLAN-Versorgung der Stadt Karlsruhe tätig sei, teilte die Stadt mit.

Der Dienst soll sowohl den Bürgern als auch den Besuchern der Stadt die Möglichkeit geben, an verschiedenen Punkten in zentralen Gebäuden der Verwaltung einen unkomplizierten Zugang zum Internet einzurichten.

Die Dienststellen In folgenden Dienststellen ist das freie MA-WLAN ab sofort abrufbar: Alte Feuerwache; Bürgerdienste Lindenhof, Wallstadt und K 7; Reiss-Engelhorn-Museen C 5; Technisches Rathaus Collini Center; Rathaus E 5; Musikschule E 4, 14; Bassermannhaus E 4, 6; Feuerwachen Mitte, Nord und Süd; Fleischversorgungszentrum; Hauptfriedhof; Sozialamt K 1; Abfallwirtschaft Käfertalerstr. 248 und 269; Stadtentwässerung Käfertalerstr. 265; Klärwerk; Kunsthalle; Stadthaus N 1; Dahlberghaus N 3; Nationaltheater Spielhaus und Werkhaus; Ölhafenstraße; Probebühne Neckarau. Darüber hinaus gibt es auch in den folgenden städtischen Dienststellen Zugang: D 7, 1, 2; D 7, 27; D 7, 2a-4, 12; R 1, 12; R 1, 7; T 1; E 2, 15; E 4, 1; Im Pfeifferswörth. hhk

Darüber hinaus sollen an öffentlichen Plätzen wie dem Paradeplatz und dem Marktplatz in den nächsten Monaten weitere Zugangspunkte entstehen, damit ab Frühjahr auch im Freien ein Zugriff auf das freie WLAN möglich ist. Dort bietet jedoch schon seit zwei Jahren das "Frey Key Mannheim"-Netz des österreichischen Unternehmens Innerebner IT kostenlosen Zugang zum Internet.

Für den Nutzer ist "MA-WLAN" nach Angaben der Stadt einfach, denn ein unverschlüsselter Zugriff sei ohne weitere Anmeldung möglich. Die Stadt bietet zudem eine sicherere Variante mit dem verschlüsselten "MA-sWLAN" an, das nach einmaliger Anmeldung über die erste Verbindung mit dem Netzwerk ebenfalls kostenfrei zur Verfügung steht. Mit diesen Zugangsdaten kann der Nutzer dann auch die WLAN-Angebote in Karlsruhe und Baden-Baden sowie in weiteren Teilen Badens nutzen. Bei unverschlüsselten Netzwerken können die Datenverbindung und die Kommunikation über dieses Netzwerk von außen mitgelesen werden.

Oberbürgermeister Peter Kurz, der das Angebot mit einem symbolischen Knopfdruck gestern freischaltete, sagt dazu: "Ich freue mich, dass wir mit der Freischaltung des freien WLAN in den Dienststellen einen weiteren Schritt in Richtung digitale Stadt machen." hhk