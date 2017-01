Freispruch, doch Richterin mahnt deutlich

Es habe Indizien gegeben, sagte Richterin Gabriele Schöpf in ihrer Urteilsbegründung. Indizien dafür, dass die zwei kurdischstämmigen Angeklagten diejenigen waren, die im Juli 2015 in der Innenstadt drei Salafisten verprügelten. Aber Zeugen und Opfer hätten sie eben nicht "zwingend" identifizieren können. Deshalb sprach das Amtsgericht den schlanken 24-Jährigen und den dicken 23-Jährigen gestern frei. Die Richterin folgte damit der Verteidigung. Die Anklage hatte für den Jüngeren ein Jahr und vier Monate Haft gefordert. Für den Älteren elf Monate auf Bewährung.

Den Jüngeren verurteilte das Gericht allerdings wegen einer anderen, ebenfalls politisch motivierten Tat: Nach Überzeugung der Richterin war er es, der im Dezember 2015 bei einem Autokorso von Anhängern des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan handgreiflich wurde. Er beschädigte zwei Wagen und beschimpfte die Insassen. Zwei Zeugen hätten ihn "sicher erkannt". Das Kuriose gestern: Bei der Urteilsverkündung vergaß die Richterin, das konkrete Strafmaß zu nennen. Erst auf Nachfrage nach Ende der Sitzung wurde klar: sieben Monate auf Bewährung.

Ein Fehler, der noch ein Nachspiel haben könnte - so die Einschätzung von Juristen. Die Staatsanwaltschaft sagte gestern Nachmittag auf Anfrage, sie prüfe, ob sie Rechtsmittel einlege. Richterin Schöpf dagegen sieht in ihrem Versäumnis allein keinen Grund für Rechtsmittel. Bei der Übertragung des Urteils vom Entwurf in die Reinschrift habe sie schlicht das Strafmaß vergessen.

Dieser Fehler ist eine weitere Besonderheit in einem außergewöhnlichen Verfahren. Nicht alltäglich ist der Hintergrund der angeklagten Taten: der Konflikt zwischen Kurden und Salafisten, also radikalen Muslimen, im einen Fall. Und der zwischen Kurden und Türken im anderen. Dazu kommt die Prominenz, die einer der angegriffenen Salafisten, die damals Koran-Exemplare verteilten, inzwischen hat: der Kölner Prediger Ibrahim Abou-Nagie, Gründer der islamistischen Vereinigung "Die wahre Religion". Sie wurde im November verboten, weil sie zur Rekrutierung islamistischer Terrorkämpfer beigetragen haben soll. Abou-Nagie hatte Mitte September ausgesagt - seitdem war er nicht mehr bei der Verhandlung.

"Manche Dinge gehen zu weit"

Auf die politisch-religiösen Konflikte hinter den Taten ging auch Richterin Gabriele Schöpf in ihrem "Vorspann" zur Urteilsbegründung ein. "In diesen Fällen sind religiöse Bestrebungen aufeinandergetroffen, wie es hier in der Bundesrepublik nicht sein kann", stellte sie klar. Die demokratische Grundordnung sehe vor, dass andere Einstellungen gelebt werden können. "Aber manche Dinge gehen zu weit." Etwa, wenn "Diskrepanzen mit Fäusten ausgetragen" werden. In den Koranverteilungen sieht sie ebenso eine "Provokation" der Gegenseite wie im Autokorso der Erdogan-Anhänger. Was den Angriff auf die Salafisten angeht, kritisierte die Richterin, dass die Geschädigten "nicht allzu viel Wert auf Aufklärung gelegt" hätten.