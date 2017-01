Freisprüche nach Angriff auf Salafisten

Prozess in Mannheim:

Mannheim.Nach einem Angriff auf Salafisten, die im Juli 2015 in der Mannheimer Innenstadt Koranexemplare verteilt hatten, sind am Amtsgericht Mannheim zwei Männer kurdischer Abstammung freigesprochen worden. Die Begründung des Gerichts war, dass nicht nachweisbar sei, ob es sich bei den 23 und 24 Jahre alten Männern tatsächlich um die Täter handele. Die Richterin betonte dennoch, dass religiöse und politische Konflikte nicht mit Fäusten in Deutschland ausgetragen werden dürfen.

Der 23-Jährige war zudem auch angeklagt, bei einem Autokorso von Erdogan-Anhängern im November 2015 zwei Pkw beschädigt zu haben. Kurioserweise vergaß die Richterin, in diesem Fall das konkrete Strafmaß zu verkünden. Dadurch könnte das Urteil angreifbar sein. Einen derartiges Vorkommnis hätten sie noch nicht erlebt, so Prozessbeobachter. Dem 23-Jährigen wurde auferlegt, an eines der Opfer rund 2800 Euro Schadenersatz und 300 Euro Schmerzensgeld zu zahlen.

Auf Nachfrage des "Mannheimer Morgen" teilte die Richterin mit, dass der 23-Jährige wegen der Beschädigung der beiden Fahrzeuge und wegen Beleidigung zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde. Bei der Übertragung des Urteils vom Entwurf in die Reinschrift habe sie das Strafmaß vergessen. "Meines Erachtens ist das kein Grund um Rechtsmittel einzulegen", so die Richterin. (dls/imo)