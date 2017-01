Freiwillig anpacken – und Spaß haben

Sport-Organisator Volker Schwarzwälder betreut die Fahrrad-Freiwilligen. © Stadt

Weil der Rücken schmerzte, suchte er vor 25 Jahren einen Ausgleich zur Büroarbeit: Volker Schwarzwälder, im Hauptberuf Betriebswirt im städtischen Steueramt, begann damals, Inline-Skates zu laufen. Mit den Skatern der ersten Stunde stellte er die beliebten Stadtläufe auf die Beine, fand Spaß am Organisieren von (immer größer werdenden) Veranstaltungen.

Beim Turnfest im Sommer 2013 hatte er es bei bis zu 40 000 Zuschauern mit einer großen Schar von Freiwilligen zu tun, die er anleitete. Die Fähigkeit des 53-Jährigen, Menschen zu freiwilligem Engagement zu motivieren, hat ihm nun ein weiteres Ehrenamt eingebracht. Wie Kirsten Baumbusch von der städtischen Geschäftsstelle Fahrradjubiläum mitteilte, ist Volker Schwarzwälder "Kopf des Volunteering-Managements im Jubiläumsjahr".

Ein großer Vorteil von Freiwilligenarbeit, so wirbt Schwarzwälder, sei, dass man "sich einfach mal auszuprobieren und neue Stärken an sich zu erkennen" könne. Auf diese Weise hatte Volker Schwarzwälder "plötzlich" bei Breitensportveranstaltungen wie einer 111-Kilometer-Tour durch die Region, Inliner-Ausflügen nach Paris oder Berlin den Hut auf - ohne finanzielle Interessen, einfach nur wegen der Freude am Tun und für die Anerkennung der Mit-Helfer.

Für's Rad-Jubiläum sucht Volker Schwarzwälder noch jede Menge Freiwillige, die mit anpacken. Schwarzwälder: "Egal, ob jugendlich oder im besten Alter, Mann oder Frau, regelmäßig verfügbar oder nur für einzelne Events", sagt er und ergänzt: "Fahrradfans, Autofahrer oder Laufbegeisterte - alle sind herzlich willkommen!" lang