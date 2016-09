Frische Farbe macht viel Freude

Das waren sicher keine kleinen Krümel, die die freiwilligen Helfer des "MM" im evangelischen Kindergarten "Krümelchen" im Herzogenried wegräumten. Im Gegenteil: Das waren dicke Äste, viel Laub, Unkraut und Wildwuchs, die im Außenbereich entfernt werden mussten. Einen ganzen Tag legten die Helfer mit Unterstützung von Mitarbeitern, Eltern und Großeltern des Kindergartens kräftig Hand an. Am Ende strichen sie sogar noch den Drachen im Garten frisch.

Shaban (5) fand das toll: "Jetzt sieht alles wieder schön aus", sagte er sachkundig. Elli, Lotte und Ole bepflanzten ein Hochbeet mit Lavendel und Erdbeeren. "Jetzt kann es wieder wachsen", sagte Elli, zufrieden mit ihrer Arbeit. Für die groben Dinge waren die Erwachsenen zuständig. Maxim Schmidt grub ein heruntergekommenes Beet um. Tochter Karina räumte mit dem Rechen das Laub zusammen.

Apropos Laub: Für die großen Mengen stellten die Mitarbeiter des Herzogenriedparks kostenlos einen Laubbläser zur Verfügung. Da lief die Arbeit natürlich wie geschmiert. Im Handumdrehen konnte ein riesiger Haufen weggefahren werden. "Wenn die Enkelkinder in diesen Kindergarten gehen, dann hilft man doch gerne", begründete Opa Jürgen Herdt seinen freiwilligen Einsatz. "Da macht es richtig Spaß zu helfen", fügte er noch an, ehe er den Rechen wieder zur Hand nahm. Dieser Ansicht schloss sich Wolfgang Bielmeier, der ehemalige Chef der GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft an: "Für die Enkelkinder macht man das gerne. Da ist das auch nicht zuviel Arbeit."

Der Leiter des Kindergartens, Andreas Elfner, erzählte: "Die Mutter eines unserer Kinder hatte die Idee, sich beim ,MM' zu bewerben, um die dunklen Ecken in unserem Außengelände zu reinigen. Jetzt freien wir uns über die Unterstützung." Überall wurde die Arbeit von kritischen Kinderaugen verfolgt. Sie wollten genau sehen, was da vor sich ging. "MM"-Marktmanager Patrick Ostkamp schnitt mit einer großen Schere Äste ab, die vom Nachbargrundstück herüberwucherten.

Gemüsesuppe zur Stärkung

Auch seine Kollegin Stefanie Maier arbeitete mit der Gartenschere. "Ich finde das eine schöne Idee, die Hilfe anzubieten. Ich mag Kinder und auch Gartenarbeit. Eigentlich tut man viel zu wenig für andere Menschen", sagte sie. "MM"-Marktmanagerin Sandra Heine ergänzte: "Das ist doch toll, dass hier geholfen werden kann. Außerdem sieht man am Abend, was man getan hat."

Erst wurde aber zu Mittag gegessen. Die Köchinnen Rishan Berhe und Bernadeta Beck hatten Gemüsesuppe zubereitet. Normalerweise verpflegen sie die 108 Kinder des "Krümelchens" mit Frühstück, Mittagessen und Nachmittagssnack.

Kindergarten-Mutter Linda Krämer sowie Florian Balle und Lena Grocholl von der "MM"-Redaktion bemalten den Drachen auf dem Spielplatz. "Ich möchte, dass es mein Kind hier schön hat", sagte die Mutter, während ihr Sohn Meo eifrig strich. "Wenn es trocken ist, können wir wieder spielen", brachte es der Dreijährige auf den Punkt.

Mit der Aktion "Wir packen's an" dankt der "MM" anlässlich seines 70-jährigen Bestehens Lesern und Werbekunden. Zuvor waren die Helfer schon in einem Altenheim in Ludwigshafen im Einsatz.