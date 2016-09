Frühchen stirbt an Keuchhusten

Alle ärztliche Kunst und alle Bemühungen auf der Frühchen-Intensivstation konnten das Baby richt retten: Wie gestern bekannt wurde, ist Ende Juli ein Säugling an einer Keuchhusten-Infektion gestorben. Der kleine Patient war erst zwei Tage zuvor aus einer anderen Klinik in das Universitätsklinikum Mannheim (UMM) gebracht worden. Als Notfall, mit einem Hubschrauber.

Doch auch die Experten der ECMO-Beatmungsstation in der Quadratestadt - die Buchstaben stehen für Extrakorporale Membranoxygenierung oder auch Extrakorporale Lungenunterstützung - hatten kein Mittel mehr, um den Tod des im Mai als Frühchen geborenen Kindes abzuwenden.

Auf der Spezialstation werden auch Patienten behandelt, die von weither kommen - sie werden zentral auf die wenigen freien Plätze in spezialisierten Krankenhäuser verteilt. Nach Mannheim soll der schwerkranke junge Patient aus einem Krankenhaus in Hessen gekommen sein. Bestätigt wurde das gestern nicht. "Wir haben das Baby per Rettungshubschrauber geholt", bestätigt UMM-Sprecher Dirk Schuhmann den traurigen Fall. Zwei Tage später sei das Kind gestorben.

Meldepflichtige Infektion

Keuchhusten ist nach dem Infektionsschutzgesetz eine meldepflichtige Krankheit - die Meldung erfolgt an das zuständige Gesundheitsamt des ersten behandelnden Krankenhauses beziehungsweise Arztes. "In Baden-Württemberg sind in diesem Jahr bis zur vergangenen Woche 1960 Erkrankungen registriert worden", berichtet Peter Schäfer, der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamtes. Zum Vergleich: 2015 und 2014 wurden in Deutschland insgesamt jeweils 1800 Fälle gemeldet. Seit Jahren warnen Mediziner, dass Keuchhusten wieder auf dem Vormarsch sei.

Bei Erwachsenen verläuft die Krankheit eher unspektakulär und wird meist zunächst als normale Erkältung erlebt. "Nach dieser Phase schließt sich häufig ein vier bis acht Wochen dauernder, zäher Husten an", ergänzt Schäfer. Diese Hustenattacken könnten von zähem Schleim oder Erbrechen begleitet werden. Die bakterielle Erkrankung werde nicht von Fieber begleitet.

Während Kleinkinder in Deutschland in der Regel gut durch Impfungen geschützt sind, gehören Säuglinge zu der Risikogruppe. Impflücken bei Erwachsenen und die Tatsache, dass auch ein gesunder Erwachsener den Erreger vorübergehend weitergeben kann, gehören zu den Gefahren für die Babys.

Klinikbetrieb lief weiter

Der Fall des schwerkranken Frühchens hat laut UMM-Sprecher Dirk Schuhmann keine weiteren Auswirkungen auf den Klinikbetrieb gehabt. "Der junge Patient wurde selbstverständlich isoliert", sagte er. Ansonsten habe es keine Einschränkungen bei der Arbeit auf der Station gegeben. Nach bislang unbestätigten Informationen soll das Krankenhaus, in dem das Baby zunächst behandelt wurde, nicht im näheren Einzugsbereich - also etwa im Kreis Bergstraße - liegen, sondern möglicherweise in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden.