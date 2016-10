Fuchsschwanz am Bonanza-Rad

Bei Thomas Kosche, Kurator der großen Landesausstellung "Zwei Räder - 200 Jahre" im Technoseum, geben sich derzeit neugierige Besucher die Klinke in die Hand: In zwei Wochen eröffnet das Museum für Technik und Arbeit zusammen mit dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) die Ausstellung, mit der das Drais-Jubiläum in Mannheim beginnt.

Axel Bentz von der städtischen Geschäftsstelle Fahrradjubiläum schaute jetzt bei Kosche vorbei - und blieb in der schon fast fertig aufgebauten 70er-Jahre-Abteilung hängen. Zwischen einem echten B-Kadett und einem - als Kulissenfoto - dahinter montierten Flachdach-Bungalow hat Kosche alles aufgeboten, was die Epoche an Prachtexemplaren zu bieten hatte: Klapp- und Bonanza-Räder - und nicht zu vergessen den Original-Fuchsschwanz, der am Heck des knall-orange lackierten "Highrisers" prangt.

Die Ausstellung richtet den Blick vor allem auf die Rolle, die das Velociped in seiner jeweiligen Epoche in der Gesellschaft spielte. Sie schaut aber auch nach vorne und zeigt die Bedeutung des Fahrrades als Verkehrsmittel in der Zukunft. Eine Simulation der Auto- und Fahrradströme in der Bismarckstraße, die gerade umgebaut wird, gehört dazu genauso wie der Blick beispielsweise nach Kopenhagen. Die dänische Hauptstadt hat regelrechte Highways für das umweltfreundliche Zweirad anzubieten.