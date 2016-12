Fulst-Blei greift Löbel an

In der Diskussion über ein mögliches Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Mannheim (wir berichteten) hat der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Stefan Fulst-Blei, den CDU-Kreisvorsitzenden Nikolas Löbel angegriffen. Fulst-Blei wirft ihm vor, die Verhandlungen der Stadt mit dem Land über mögliche Entlastungen torpediert zu haben. "Ich empfehle Herrn Löbel ausdrücklich, sich vor Verlautbarungen schlau zu machen und mit der Stadtspitze abzusprechen." So aber schade Löbels "doppelte Zunge nicht nur seiner eigenen Glaubwürdigkeit, sondern vor allem der Stadt". Fulst-Blei kritisiert, dass Löbel Innenminister Thomas Strobel (CDU) erst ermuntert habe, ein Ankunftszentrum auf Coleman möglich zu machen und nun gegen ihn opponiere. "Das ist völlig unglaubwürdig."

Verlorener Kampf

Löbel äußerte sich nicht zu dieser Kritik, wiederholte aber seinen Vorwurf, die Stadtverwaltung habe der Landesregierung Coleman für die Unterbringung von Flüchtlingen angeboten. Dies stünde in einer Kabinettsvorlage. "Damit hat die Stadtverwaltung selbst die Tür für ein Ankunftszentrum in Mannheim aufgestoßen." Rückendeckung erhalte der OB von der SPD, die für ein Ankunftszentrum in Mannheim argumentiert.

Löbel: "Wir haben unsere ablehnende Haltung gegenüber der Landesregierung und dem Innenministerium deutlich gemacht. Es gab viele Gespräche. Aber wenn die Stadtspitze sich für ein Ankunftszentrum offen zeigt, ist das am Ende ein verlorener Kampf."

Wie die CDU ist auch die ML gegen ein Ankunftszentrum in Mannheim. Die Grünen lehnen ein solches unabhängig vom Ort grundsätzlich ab. Statt dessen fordern sie von der Landesregierung ein Konzept für dezentrale Ankunftszentren. stp