Fünfeinhalb Jahre Haft für Kopfschuss

Das Landgericht in Mannheim.

Urteil am Landgericht:

Mannheim. Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie unerlaubten Führens einer Waffe samt Munition ist ein 46 Jahre alter Mann am Dienstagmittag vor dem Landgericht Mannheim zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden.

Im Rahmen der Strafe wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für Alkoholabhängige angeordnet. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte mit einer scharfen Waffe zweimal auf den Kopf seines Kontrahenten gezielt und abgedrückt hatte, als es zwischen den beiden im April 2016 in einer Rheinauer Kneipe zur Auseinandersetzung gekommen war.

Einer der Schüsse traf den 40-Jährigen durch die Hand in die Schläfe, heute geht es ihm wieder gut. Mit dem Urteil blieb das Gericht knapp unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte lediglich die Körperverletzung eingeräumt und auf drei Jahre plädiert. Mit einer Revision seitens der Verteidigung ist zu rechnen. (rüo)