Für einen guten Start ins Leben

Bei Tanzkursen wie auf diesem Symbolbild können Frauen nach der Entbindung ihre Figur wieder in Form bringen und gleichzeitig jede Menge Spaß haben. © dpa

Noch nie hat es an der Mannheimer Abendakademie so viele Kurse für junge Familien gegeben wie in diesem Jahr. In knapp 170 Veranstaltungen können Mütter und Väter gemeinsam mit ihren Kindern Unterstützung in der Erziehung bekommen, sich mit anderen austauschen oder auch einfach gemeinsam Spaß haben. Jedes Jahr finden 1500 (werdende) Mamas und Papas den Weg zur Volkshochschule am Kurpfalzkreisel in Mannheim. Ein Auszug aus dem Angebot:

Schlaftraining: Viele kleine Kinder haben phasenweise Schwierigkeiten, ein- und durchzuschlafen. In dem viermaligen Kurs ab Dienstag, 7. Februar, 9 bis 12 Uhr, zum Schlaftraining lernen die Eltern, was ihre zwischen drei Monate und drei Jahre alten Kinder brauchen, um nachts ruhig und sicher zu schlafen. Sie üben Wege zur Beruhigung, damit der Nachwuchs entspannt und allein einschläft. Das Seminar bereitet auf ein Training vor, das die Familien im Anschluss zu Hause anwenden können. Während dieses Trainings stehen die Dozentinnen vier Wochen zur Verfügung. Die Kursgebühr beträgt 290 Euro. Informationen unter Tel.: 0621/1 07 61 08.

Yoga für Schwangere: Insbesondere in der Schwangerschaft kann Yoga zu Entspannung und Wohlbefinden führen. Es kann Geist, Körper und Seele für die Geburt stärken. Alle Übungen sind auf die spezielle Körpersituation der Schwangerschaft abgestimmt. Insgesamt gibt es knapp 20 Kurse. Der erste fängt am Freitag, 13. Januar, 16 bis 17 Uhr, an. Das Angebot wird durch Pilates für Schwangere ergänzt. Die Kosten liegen zwischen 28 und 52 Euro. Informationen unter Tel.: 0621/1 07 61 08.

Rückbildungsgymnastik: Ziel der Rückbildung ist es, möglichst schnell wieder den Beckenboden, die Rücken- und Bauchmuskulatur zu kräftigen sowie die durch Stillen und Tragen verspannte Muskulatur zu lösen. Die Teilnehmerinnen ab der achten Woche nach der Entbindung lernen zusätzlich Übungen für zu Hause. Die Kurse im Januar sind bereits ausgebucht. Die nächsten verfügbaren sind ab Mittwoch, 22. Februar, 16 bis 17 Uhr, jeweils sechs Termine für 42 Euro. Informationen unter Tel.: 0621/1 07 61 30.

Entspannung für Mutter oder Vater mit Kind: Eltern sind häufig doppelten Belastungen ausgesetzt, sei es finanzieller, organisatorischer oder emotionaler Art. Das kostet Energie und kann zu innerer Unruhe führen. Besonders Kleinkinder reagieren oft darauf. Dieser Kurs an fünf Nachmittagen ab Freitag, 13. Januar, 15.45 bis 16.45 Uhr, soll mit Körper- und Atemübungen, Spiel und Spaß zu gemeinsamer Entspannung im Alltag beitragen. Kosten: 35 Euro. Informationen unter Tel.: 0621/1 07 61 30.

Babymassage: Die Massage nach Leboyer wird mit dem Baby, nicht am Baby gemacht. Dabei vermitteln die Eltern mit ihrer Berührung ihrem Kind Liebe, Akzeptanz und Respekt. Wenn sie während einer Ruhepause im täglichen Ablauf ihr Baby massieren, wird die Massage ein Kommunikationsmittel, das ihnen während des gesamten Elternseins bleibt. Gemeinsam mit dem Kind setzen die Eltern den Grundstein für eine lebenslange Entspannungsfähigkeit. In dem Kurs für Babys bis sechs Monaten ab Montag, 9. Januar, von 15.30 bis 16.30 Uhr, wird auch die Bindung gestärkt. Es gibt über das Semester verteilt zwölf Kurse. Alle kosten 34 Euro. Informationen unter Tel.: 0621/1 07 61 30.

PEKiP: Das Prager-Eltern-Kind-Programm (PEKiP) ist ein Angebot der Elternbildung im ersten Lebensjahr des Kindes. Eltern erhalten Bewegungs-, Spiel- und Sinnesanregungen, um ihr Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen. Die Babys sind während der Gruppenstunden nackt im warmen Raum und machen erste Erfahrungen im Umgang mit Gleichaltrigen. Die Eltern haben die Möglichkeit, sich auszutauschen. Während des Semesters gibt es einige PEKiP-Kurse, die sich nach dem Kindesalter richten. Die Gebühren liegen zwischen 71 und 102 Euro für mehrmalige Treffen. Informationen unter Tel.: 0621/1 07 61 30.

Hochsensiblität: "Mein Kind und ich, sind wir hochsensibel? Was ist zu tun?" In einer Zeit, in der eine mediale Neuheit die nächste ablöst und alles immer schneller gehen soll, können Eltern nicht früh genug ein Auge auf die gesunde Entwicklung ihres Kindes haben. Die Frage: "Ist mein Kind hochsensibel, bin ich es selbst?" ist ein Zeitphänomen und viele Eltern fragen sich dies schon mit Beginn des Aufwachens ihres Kindes. In der Gruppe arbeiten die Teilnehmer mit symbolischen Medien und betonen die Individualität und Kreativität bereits beim jungen Kind. Reizüberflutung, wie sie sich darstellt, und - wenn sie nicht abgeschirmt wird - wie sie uns im Alltag einschränkt, wird erklärt. Es gibt zwei Kursarten: einen für Eltern mit Babys bis neun Monate und einen für Kinder zwischen zehn und 18 Monaten. Start ist ab 16. Februar mit jeweils sechs Treffen. Die Kosten belaufen sich pro Kurs auf 61 Euro. Informationen Tel.: 0621/1 07 61 30.