Fußgänger stirbt nach Unfall

Ein 70 Jahre alter Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße im Süden der Stadt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen den Stadtteilen Rheinau und Hochstätt am Samstag um kurz nach 21 Uhr. Das teilte die Polizei gestern mit.

Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr auf der Wachenburgstraße in Richtung Hochstätt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überquerte der 70-Jährige die Straße in Höhe der Frühlingstraße, vermutlich obwohl die Fußgängerampel zu diesem Zeitpunkt Rot zeigte. Er wurde von dem heranfahrenden Auto frontal erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann nach Angaben der Polizei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Autofahrer erlitt durch den Unfall einen Schock und musste im Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde von der Polizei nach eigenen Angaben ein Sachverständiger hinzugezogen. Das Auto wurde sichergestellt. Die Verkehrsunfall-aufnahme der Polizei in Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. has/pol