Ein 70-jähriger Fußgänger ist am Samstagabend in Mannheim von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Mannheim. Ein 70-jähriger Fußgänger am Samstagabend ist in Mannheim von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 70-Jährige gegen 21.08 Uhr vermutlich bei Rot eine Ampel in der Wachenburgstraße auf Höhe der Frühlingstraße, als er von einem 26-jährigen Autofahrer, der in Richtung Hochstätt unterwegs war, frontal erfasst wurde. Durch die Kollision wurde der ältere Herr tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 26-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei zieht zur Rekonstruktion des Unfalls einen Sachverständigen hinzu. (pol/leh/dpa)