Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf dem Waldhof ist eine 53-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Eine 78-jährige Frau fuhr gegen 16.15 Uhr mit ihrem Pkw die Karl-Feuerstein-Straße in Fahrtrichtung Speckweg. Im Kreisverkehr kam die Fahrzeugführerin nach rechts auf den Grünstreifen, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit der Hauswand eines Anwesens im Speckweg. Dann erfasste sie die Fußgängerin auf dem Gehweg, sie wurde auf die Motorhaube geschleudert. Die Pkw-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug erst wieder auf der Fahrbahn des Speckweges zum Stehen bringen. Die Fußgängerin wurde laut Polizeibericht bei dem Zusammenstoß schwer am Rücken verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in einer Klinik versorgt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, da die Unfallursache bislang noch nicht bekannt ist. Die Ermittlungen dauern an. Die Ermittler des Verkehrsunfalldienstes der Polizei bitten etwaige Zeugen des Unfalls dringend um telefonische Meldung unter 0621/174-4045. tan/pol