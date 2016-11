GE kritisiert Erklärung der Stadträte

Die gemeinsame Erklärung des Gemeinderats blieb nicht lange unbeantwortet - allerdings mit einem anderen Zungenschlag als erhofft. Die Stadträte hatten am Dienstag ihre Unterstützung für die Menschen bei GE zum Ausdruck gebracht (wir berichteten). GE will in Mannheim über 1000 Arbeitsplätze abbauen. Den Antrag hatten die Fraktionen der SPD, CDU und Grünen sowie die Stadträte der Linken eingebracht. Es sei nicht erklärbar, heißt es darin, wie ein Unternehmen dieser Größe derart mit den eigenen Beschäftigen umgehen könne. An das GE-Management richteten die Kommunalpolitiker den Appell, seiner unternehmerischen und sozialen Verantwortung gerecht zu werden.

SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer hat nun Post von GE in Berlin bekommen. Wolfgang Dierker, Leiter Regierungsbeziehungen, kritisiert darin, dass die Erklärung aus Mannheim "ein unvollständiges und teilweise unzutreffendes Bild" zeichne - und zwar von der wirtschaftlichen Situation des Standorts und der Bemühungen von GE, in Gesprächen mit dem Konzernbetriebsrat zu einer Lösung zu kommen.

"Kein seriöses Angebot"

Dierker widerspricht dem Vorwurf, GE lehne alle Vorschläge des Betriebsrates und der IG Metall ab. Tatsächlich habe man alle diese Vorschläge ausführlich geprüft und dem Konzernbetriebsrat eine umfangreiche Stellungnahme zur Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit jedes einzelnen Vorschlags zukommen lassen. "Zudem wollen wir den Standort Mannheim insgesamt erhalten, lediglich die Turbinenfertigung soll geschlossen werden", schreibt er. Die "prominente Investorengruppe", die die Erklärung erwähnt, habe aus GE-Sicht kein seriöses Angebot abgegeben.

GE unterstütze laut Dierker einen Management-Buy-out eines Unternehmensbereichs. Dies ist eine Unternehmensübernahme, bei der das Management die Mehrheit des Kapitals von den bisherigen Eigentümern erwirbt. "Zudem sehen wir gute Chancen für den Verkauf eines anderen Teils der Produktion in Mannheim an einen strategischen Investor, der einschlägige Industrieerfahrung besitzt und ein solides Zukunftskonzept vorgelegt hat".

Der Aufforderung aus Mannheim an GE, "endlich konstruktiv mit der Arbeitnehmerseite an fairen Lösungen zu arbeiten", entgegnet Dierker, dass alle Bemühungen von GE - unter anderem das Einschalten eines Instituts, um Alternativen zu einem Stellenabbau zu prüfen - "vom Konzernbetriebsrat bis heute nicht honoriert worden" sind.