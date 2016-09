"Geburtenkontrolle“ bei den Tauben

Sogar mit Zimtöl hatte es eine Firma versucht, geholfen hat es nichts: Tauben lieben den Marktplatzbrunnen offenbar als idealen Ort, um sich niederzulassen. Mit ihrem Kot beschädigen sie allerdings das Denkmal, weswegen schon vor Jahren alle möglichen Versuche unternommen wurden, die Tiere fernzuhalten - darunter auch das besagte Zimtöl. Doch trotz solcher Brennpunkte sagt Herbert Rückert vom Tierschutzverein: "Es gibt derzeit keine Taubenplage in Mannheim."

Ganz ließen sich die Tiere allerdings auch nicht aus einer Stadt vertreiben, sagt Rückert. Er geht davon aus, dass es in Mannheim etwa 6000, höchstens aber 10 000 Tauben gebe. Vor allen Dingen Essensreste wie es sie eben rund um den Marktplatz mit seinen vielen Restaurants und Imbissen und natürlich dem Wochenmarkt gebe, zögen die Tiere an. Dabei wirkten sich die Maßnahmen zur Kontrolle der Population positiv aus - im Gegensatz zu früheren Tötungsaktionen, so Rückert.

"Derzeit keine Plage"

Der Tierschutzverein hatte vor einem Jahr in Absprache mit der Stadt einen neuen Taubenschlag auf einem Gebäude in S 1 eingerichtet. Hier oben wird sozusagen Geburtenkontrolle betrieben: Mitarbeiter des Vereins entnehmen aus den Nestern der Vögel die Eier und ersetzen sie durch genau gleichgroße Kunststoffeier. Die Tauben merken das nicht, brüten weiter und lassen dann irgendwann von dem Gelege ab. So sorge man dafür, dass die Taubenpopulation nicht stärker wachse. "Wir haben den Bestand auf diese Weise sehr gut reguliert", sagt Rückert. Bei der Tötung der Tiere, auf die die Stadt bis zum Jahr 2001 kurzzeitig setzte, gebe es dagegen oft einen gegenteiligen Effekt. Je mehr Tauben getötet würden, desto stärker würden die anderen wiederum für Nachwuchs sorgen.

Schädigung der Bausubstanz

Bis vor zwei Jahren gab es bereits auf dem Dach der Marktplatzwache der Stadt einen Taubenschlag, der ebenfalls vom Tierschutzverein betreut wurde. Der musste dann aufgelöst werden, weil sich dort Krankheiten ausgebreitet hätten, schreibt die Stadt in einer Beschlussvorlage für den Hauptausschuss. Der Tierschutzverein bezweifelte diesen Befall zwar, dennoch machte die Stadt den Taubenschlag 2014 dicht.

Eine Entscheidung mit Folgen, denn kurz darauf wuchs die Population der Tiere wieder erheblich an, besonders betroffen dabei: der Marktplatz. "Schädigungen und Verschmutzungen der Bausubstanz sind die Folge", schreibt die Stadt in ihrer Vorlage.

Vertreter aus dem Rathaus nahmen darum Gespräche mit dem Tierschutzverein auf, beide Seiten einigten sich auf folgende Lösung: Der Verein besitzt aus einem Erbe in den S-Quadraten ein Wohnhaus. Dort auf dem Dach wurde vor einem guten Jahr ein neues Taubenhaus errichtet. Die Kosten dafür betrugen laut Stadt rund 16 000 Euro. Weil der Tierschutzverein das aber quasi im Auftrag der Stadt machte und sein Dach zudem auch kostenlos als Fläche zur Verfügung stellt, hatte die Verwaltung einen Zuschuss von 10 000 Euro zugesagt. Ihn müssen die Mitglieder des Hauptausschusses heute Nachmittag (16.30 Uhr, Stadthaus N1, Raum Swansea) nun absegnen.

Lage an Kurpfalzbrücke entspannt

Derzeit stehen auch am Neckar noch zwei sogenannte Taubenhäuser, die den Tieren ebenfalls als geregelte Brutstätten samt Möglichkeit zur Eientnahme dienen sollten. Die werden allerdings demnächst entfernt, sagt Herbert Rückert, da sie zu nah an dem Gebäude in S 1 stünden.

Zudem habe sich die Situation an der Kurpfalzbrücke entspannt. Dort sammelten sich vor vielen Jahren noch hunderte Tauben. Unter anderem durch eine Sanierung der Brückenunterseite habe sich das verbessert. Zudem sei Loch im Dach der Gotthein-Schule geflickt worden - dort oben hatte sich ein regerechter Taubenschlag entwickelt. (bro)