Plötzlich geschlossen: Das zweistöckige Turmcafé "Stars", darunter die Freiterrasse und die von dort ins Haus führende Nottreppe. © Prosswitz

Mannheim. Mit der akuten Gefahr für Leib und Leben von Gästen und Mitarbeitern haben Erster Bürgermeister Christian Specht und Baubürgermeister Lothar Quast die von der Stadt verfügte Schließung des Turmcafés im Stadthaus N 1 begründet. Der Anstoß für eine Untersuchung sei durch einen Brand im Februar 2014, als sich schnell Rauch in dem Haus ausbreitete, und die städtischen Investitionen in den Umbau des Bürgersaals für das Oststadttheater gegeben worden. Dort habe man auch eigens eine neue Nottreppe installiert.

Ein Brandschutzgutachten verlangt nun auch für das Turmcafé eine neue Nottreppe, eine automatische Brandmeldeanlage, Rauchabzugsanlagen, selbstschließende Türen und viele Maßnahmen mehr, deren Kosten noch nicht beziffert werden konnten. Dafür verantwortlich wären die Eigentümer des privaten Teils des Stadthauses N 1, die LBBW Immobilien und die SV Versicherungen. Ob die zu dieser Investition bereit sind, ist offen. Die Stadt werde aber beratend zur Seite stehen und ist mit dem Pächter des Cafes wegen eventueller Ersatzflächen im Gespräch.

Die Agentur für Arbeit kümmert sich um die Mitarbeiter, zehn Festangestellte und 20 Aushilfen. Das Café ist seit Einweihung des Stadthauses vor 25 Jahren in Betrieb. Es wurde 1989 genehmigt, doch wäre das, so beide Bürgermeister,nach heutiger Rechtslage und heutigen Erkenntnissen zum Brandschutz nicht mehr möglich. "Man würde die zentrale Risikobewertung heute anders vornehmen", so Quast. Wegen akuter Gefahr greife auch die sonst übliche Besitzstandsregelung nicht, weshalb die Stadt zu dem selten angewandten Instrument der sofortigen Nutzungsuntersagung gegriffen habe.

Zum Thema Baupolizei schließt das Turmcafé

Am Montag wurde bekannt, dass das Turmcafé geschlossen ist. Verfügt wurde das überraschend von der Baupolizei der Stadt, "aus Brandschutzgründen", wie es hieß. (pwr/dls)