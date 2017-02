Bürger schimpfen, Betreiber loben sich selbst

Die Umstellung auf die Wertstofftonne sorgt für jede Menge Diskussionsstoff. Im Bild links: Pasquale Ferrara und Dennis Rohäuser (v.l.) von der städtischen Abfallwirtschaft bei der Gelbe-Tonnen-Leerung in der Mittelstraße, rechts oben überquellende Tonnen in der Uhlandstraße, rechts unten Gelbe Säcke in der Augartenstraße.

Viele Bürger ärgern sich über Verzögerungen bei der Lieferung, über das lange, vierwöchige Abhol-Intervall und vielerorts überquellende Wertstofftonnen. Die Betreiber setzen dagegen ein Lob für die eigene "große logistische Leistung", Zufriedenheit mit dem Ablauf der Umstellung vom Gelben Sack auf die Gelbe Tonne und erste Erfolge in Sachen sauberes Stadtbild. So lautet jedenfalls die Zwischenbilanz, die Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne), Stefan Klockow und Jürgen Grieb von der städtischen Abfallwirtschaft sowie Karl-Heinz Senk vom Privat-Entsorger Knettenbrech und Gurdulic einen Monat nach Einführung der neuen Tonnen am Mittwoch vor Journalisten zogen.

Streit um Abhol-Rhythmus

Über 800 Schreiben und knapp 8500 Anrufe von Bürgern, so Grieb, habe man im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Tonnen verzeichnet. Längst nicht alle Schreiben und Anrufe seien indessen Beschwerden gewesen, so Grieb. Rund 4000 Bürger hätten allgemeine Fragen, etwa danach, was in die Tonne gegeben werden dürfe, gestellt. Den Austausch der gelieferten gegen eine größere bzw. kleinere Tonne beantragten gut 2400 Mannheimer, 482 vereinbarten eine individuelle Beratung zum Standplatz der Wertstofftonne. Gut 2000 Bürger beschwerten sich, dass noch keine Tonne geliefert, bzw. die vorhandenen Behälter nicht geleert wurden. Rundweg abgelehnt hätten etwa 300 Bürger die Wertstofftonne. Nur 46 mal und damit "verschwindend gering" sei dabei der vierwöchige Leerungsrhythmus der Behälter von Bürgern kritisiert worden.

Vor allem in den Innenstadtbezirken hatte es seit Beginn der Umstellung im Oktober vergangenen Jahres allerdings teilweise heftige Kritik am Leerungsintervall gegeben. Zahlreiche MM-Leser und Morgenweb-Nutzer hatten sich in Leserbriefen und Online-Postings dafür ausgesprochen, die Tonnen genau wie bisher die Gelben Säcke im 14-tage-Rhythmus zu entsorgen.

Den aus ihrer Sicht zu langen Vier-Wochen-Turnus bei der Leerung der Wertstoffbehälter hatte die CDU bereits Anfang vergangenen Jahres kritisiert, konnte sich mit ihrer Forderung nach 14-tägiger Leerung jedoch nicht durchsetzen. Dass der Zwei-Wochen-Rhythmus beispielsweise in Heidelberg doch geht, hänge damit zusammen, dass dies dort bereits vor 15 Jahren so eingeführt worden sei, machten Senk und Klockow deutlich. Die Frage, ob er fürs gleiche Geld die Tonnen einfach doppelt so oft leeren könne, beantwortete Senk jedenfalls klar mit "nein". Generell könne sein Unternehmen mit der Abfuhr der Wertstofftonnen zunächst kaum große Gewinne erzielen, da die Tonnen selbst sowie drei Müllfahrzeuge finanziert werden müssen.

Diese Investitionen - nach Schätzungen rund drei Millionen Euro - rechneten sich nur, wenn ein zweiter und dritter Drei-Jahres-Vertrag für Knettenbrech und Gurdulic in Mannheim zustande kommt. Ziel der Städte und Gemeinden sei es dagegen, die bisher privatwirtschaftlich organisierte Entsorgung des Verpackungsmülls wieder komplett selbst auszuführen. Bis 2018, so der gegenwärtige Stand der politischen Diskussion, könnte dies gelingen.

Probleme bald lösen

Dass es bei der Auslieferung der Tonnen und dem ersten Durchgang der Leerungen in Mannheim dennoch einige Probleme gab, räumten die Verantwortlichen schließlich auch ein: "Wir haben einen Sonderzustand gehabt, da zwischen der letzten Abholung der Säcke und der ersten Leerung der Tonne bis zu sechs Wochen lagen", so Kubala. Zudem sei über Weihnachten mehr Verpackungsmüll als sonst angefallen. Klockow zeigte sich aber zuversichtlich, die Probleme bald zu lösen: "In drei Monaten wird niemand mehr über die Gelbe Tonne sprechen." (Thorsten Langscheid)