Glücklicher Gewinner aus Bensheim: Erwin Becker. © Funck

Im Wechsel mit seiner Frau beteiligt sich Erwin Becker aus dem Bensheimer Stadtteil Fehlheim schon seit langer Zeit an dem beliebten Monatsgewinnspiel der Mediengruppe Dr. Haas. Jetzt kann sich der rüstige Rentner freuen: Im Monat Oktober wurde er als Gewinner aus der Vielzahl der richtigen Einsendungen gezogen. Das Lösungswort hieß "Zehn" - der Gewinn war eine deutlich höhere Zahl: 750 Euro überreichte ihm gestern Michaela Eisenhauer, Leiterin des BA-Serviceteams. Das Geld, so Becker, kommt im richtigen Moment, denn in nächster Zeit steht die Erneuerung der Heizung an. Wahrscheinlich wird er die unverhoffte Finanzspritze dafür verwenden. df