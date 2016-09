Leser Edgar Langer mit seinem Gewinn - 750 Euro in bar. © se

Manchmal fügen sich die Dinge im Leben richtig gut. Für Edgar Langer etwa, der neue Winterreifen für seinen Opel Astra braucht. Außerdem steht wohl eine Reparatur an den Stoßfängern an. "Da kommen die 750 Euro nun gerade recht", sagt der Viernheimer, der das Geld im Preisausschreiben dieser Zeitung gewonnen hat. Der 73-jährige ehemalige Technische Zeichner liebt es, Auto zu fahren und im Garten zu arbeiten. Umso mehr freut er sich nun, das Geld auch in sein Fahrzeug zu stecken. "Ich habe schon viele Jahre mitgespielt und nie etwas gewonnen", sagt er. Doch einmal ist immer das erste Mal.

Teilnahmemöglichkeiten am Gewinnspiel gibt es auf der Autoseite, im "TV Morgen" und im "Extra zum Sonntag". se