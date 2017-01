Geld, Navis und Taschen gestohlen

Die Serie an Autoaufbrüchen reißt auch im neuen Jahr nicht ab. Allein in der Innenstadt und im Jungbusch sind am Wochenende abermals mindestens 19 Fahrzeuge aufgebrochen worden, wie die Polizei gestern mitteilte. Um ins Innere zu gelangen, hatten die Täter jeweils eine Scheibe eingeschlagen.

Nach Angaben der Polizei gingen die Täter bei etwa der Hälfte der Aufbrüche leer aus, da sich keine Wertgegenstände in den Autos befanden. In den übrigen Fällen stahlen sie unter anderem Taschen, mobile Navigationsgeräte, Datenspeicher, Kleidungsstücke und Bargeld im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 6000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in allen Fällen um dieselben Täter handelte. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Revier Innenstadt unter Telefon 0621/125 80 in Verbindung zu setzen.

Die Aufbruchserie hält die Polizei in der gesamten Region bereits seit Monaten auf Trab. Neben jenen Fällen, in denen es die Täter auf fest eingebaute Navis und Lenkräder speziell aus Fahrzeugen der Marke BMW abgesehen haben, registrierten die Beamten 2016 auch eine Zunahme von Aufbrüchen allgemeiner Art. Die Polizei appelliert daher, keine Wertsachen, Taschen, mobilen Navis oder Handys im Auto zu lassen und möglichst auf bewachten Plätzen, in einer Garage oder an einer beleuchteten Stelle zu parken. Wer etwas Verdächtiges beobachtet, sollte dies der Polizei melden. pol/agö