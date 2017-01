Geld wechseln im „Galopp“

Ja, ja - dieses Täschchen. . . es hat es uns einfach angetan, und als Kinder haben wir es alle bewundert. Die Rede ist von dem kleinen Geldwechsler, den der Schaffner auf der Aufnahme unserer Folge 85 von "Erkennen Sie Mannheim?" vor der Brust trägt. Dieses längst verschwundene Dienst-Utensil, das man manchmal noch im Antiquitäten-Handel findet, und die Tatsache, dass das Straßenbahn-Personal selbst Hand anlegt, wenn es darum geht, die Schienen und Weichen von Schnee und Eis zu befreien, hat Sie, liebe Rätselfreunde, wieder dazu inspiriert, in Ihren Erinnerungen zu forschen. Diesmal geht es um das Straßenbahnfahren an und für sich, um das winterliche Vergnügen eines kleinen Mädchens, um pudelnasse Überraschungen und, nun ja, eben um dieses Täschchen.

Manfred Kirschbaum nennt es den "Galoppwechsler", und er ist offenbar bestens vertraut mit dem Thema Straßenbahnen, wie sich auf seiner Karte lesen lässt. Spricht er doch fachmännisch von "Weichenzungen", die die Männer auf dem Bild - es entstand übrigens 1955 - vom Schnee freiräumen. Und davon, dass der Schaffner in der Rechten ein "Weichenstelleisen" hält und die Bahn rechts im Bild eine "Scharfenbergkupplung" hat. Wolfgang Hettinger hat den Wechsler im Blick, ihn erinnert die Aufnahme an seine Tante, die "war in der Nachkriegszeit Schaffnerin, und wenn ich sie im Dienst gesehen habe, hat mich das Teil schon damals fasziniert". Genauso ging es Herbert Knörzer, den Wechsler fand er klasse, weil Schaffner damit "immer das passende Kleingeld 'rauszauberten".

Manchmal allerdings auch nicht, wie uns Bernd Hillgärtner schreibt: "Kann mich noch genau entsinnen, wie einmal dieser Wechselgeld-Automat seinen Geist aufgab und der Fahrgast großzügig auf das Restgeld verzichtete. Man sieht, wie sich die Zeiten ändern." Das trifft auch auf die Ticketpreise zu, die Siegmund Gehrig noch im Kopf hat: "Die Straßenbahnfahrt kostete damals 20 Pfennige", weiß er - und dass "der Schaffner nach jeder Haltestelle ein Klingelzeichen zum Weiterfahren gab". Dem einen oder anderen waren aber auch diese zwei Groschen zu viel, wie uns Manfred Hexamer erzählt: "Wenn der Schaffner gerade im vorderen oder hinteren Wagen war und zurückgekommen ist, hat er immer laut gerufen ,Noch jemand ohne. . . Fahrschein?'. So mancher Fahrgast hat nicht darauf reagiert und wissentlich eine ,Freifahrt' gemacht. Was jedoch nur bei Hochbetrieb manchmal gelungen ist. . . "

Gewinner Folge 85 Der "MM" und das Stadtarchiv - Institut für Stadtgeschichte arbeiten bei dem Rätsel Hand in Hand.

In jeder Folge werden drei Bildbände, DVDs oder historische Schriften vom Stadtarchiv verlost. Die Gewinner erhalten ihre Preise dann in den kommenden Tagen zugesandt. Diesmal haben gewonnen: Jürgen Bißwanger, Harald Niemeyer und Sugarka Westphal.

Joachim König hat die Bahn immer genommen, um bei schlechtem Wetter von der Neckarauer Straße zum Moll-Gymnasium zu kommen, "das damals noch auf der anderen Seite des Neckars lag". Er mochte die alten Waggons besonders - "man konnte so schön auf- und abspringen". Anita Hasel hat familiäre Kupplungen zur Straßenbahn, ihr Opa war von 1925 bis 1960 Wagenführer, und sogar der Urgroßvater hatte bereits die Kurbel in der Hand, als die Wagen noch von Pferden gezogen wurden. "Ich kann mich erinnern, wie mein Großvater von sehr kalten Wintern berichtete und wie er im Führerstand gefroren habe, da es damals im Führerstand noch keine Türen gab." Die Kälte spielt auch eine Rolle in der Geschichte von Uta von Sohl: "Das Foto. . . weckt die Erinnerung an die Wintertage der Kindheit, wo man mit dem Rodelschlitten durch die Stadt stapfte und jeden kleinen Hügel hinabfuhr. Mein Großvater zog mich geduldig durch die Wasserturmanlage und den Luisenpark. Das Aufregendste war dann die Abfahrt an der Neckarpromenade, wo der Schwung oft so groß war, dass die Nähe des Wassers Respekt einflößte."

Auch im Sommer kann diese Nähe mitunter zu nassen Überraschungen führen, wie uns Stefanie Freundlich schreibt. Sie ist als kleines Mädchen, "also vor mehr als 40 Jahren", oft mit den Großeltern am Wasserturm spazierengegangen und erinnert sich daran, "dass ich mit meinem Opa an den Wasserterrassen ein kleines, weißes Segelschiff habe fahrenlassen". Und offenbar glitt ihr dabei die Schnur des Schiffchens aus der Hand, "denn ich kann meinen Opa noch heute sehen, wie er mit hochgekrempelten Anzughosen in eines der Becken stieg und das Schiff zurückholte".

So viel Glück hatte Elisabeth Hinkel nicht, als sie mit ihrem neuen Geschenk, einem "Kindermilchkännchen", dort spielte: "Es wurde immer wieder mit Wasser gefüllt und dann entleert", aber als ihr drei Jahre jüngerer Bruder auch zu dem Kännchen griff, passierte es: "Er hatte offenbar die Strömungswirkung der Kaskaden unterschätzt - plötzlich wurde mein Kännchen mit den Fluten fortgerissen." Das geliebte Spielzeug war nicht wieder zu finden, und so ist denn Elisabeth Hinkel bis heute die wohl einzige Mannheimerin, die beim Anblick des Wasserturms an ein Milchkännchen denkt.